Oppsiktsvekkende melding om det mye omtalte kapteinsbindet

Leverandøren av det mye omtalte «One Love»-kapteinsbindet opplyser at etterspørselen er enorm. Produsentene sier lageret er utsolgt.

ENORM ETTERSPØRSEL: Fansen går mann av huse for å sikre seg One Love-kapteinsbindet. Foto: Nick Potts

Det mye omtalte «One Love»–kapteinsbindet har skapt storm i VM.

Samtidig har all oppmerksomheten fått fotballfansen til å gå mann av huse for å sikre seg kapteinsbindet.

Produsentene bak kapteinsbindet, som har lagt et enormt press på Fifa og president Gianni Infantino, opplyser at de nå er utsolgt, skriver Reuters.

Det nederlandske firmaet som produserer kapteinsbindene forteller at salgsboomen begynte i dagene før VM, og nærmest eksploderte da «One Love»–kapteinsbindene for alvor kapret overskriftene da gruppespillet startet.

Firmaet, som ligger i Utrecht, opplyser at de har solgt ut hele lageret på 10.000 «One Love»–kapteinsbind de siste to ukene.

– Den største salgsboomen kom faktisk da VM startet, og da FIFA kom med sin uttalelse om at de ikke ville tillate at kapteinene fikk bruke disse kapteinsbindene, opplyser direktør i Badge Direct BV, Roland Heerkens, ifølge Reuters.

TV 2 har vært i kontakt med de store sportskjedene i Norge, inkludert Intersport, som opplyser at «One Love»-kapteinsbindet foreløpig ikke er blitt tilbudt til det norske markedet.

TV 2-EKSPERT: Mina Finstad Berg er ekspert i studio under TV 2s VM-sendinger. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

TV 2-ekspert: – Kult

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg synes det er kult at fotballfansen i Europa går mann av huse for å sikre seg det omtalte kapteinsbindet.

– Det er først og fremst kult, og kan være et tegn på at fotballfolk rundt omkring vil markere sin støtte til «One Love»-budskapet, og samtidig vise at de er fly forbanna på Fifa, sier Finstad Berg til TV 2.

– Så det kan være en kombinasjon. De har lyst til å støtte en god sak, og vil personlig vise sin protest mot Fifa, som de nok er ganske leie av, poengterer hun.

– Er du overrasket over at produsenten melder om utsolgte lagrer?

– Egentlig ikke. Fotballfansen vil støtte en større kampanje, og dette er nok en motreaksjon. Det har fått enormt mye oppmerksomhet fra spillerne, som er store forbilder, og mange fans har nok lyst til å vise sin støtte, svarer hun.

UTSOLGT: One Love-kapteinsbindet er utsolgt fra lager. Her fra fabrikken i Utrecht, Nederland. Foto: STAFF

Truet med sanksjoner

«One Love»-kapteinsbindet, som viser sin støtte til inkludering og LGBTQ–personer, skulle egentlig bli brukt av Danmark, England og Belgia og flere andre land under VM-sluttspillet i Qatar.

Men så kom som kjent FIFA på banen og la ned forbud mot bruk av bindet, og truet Danmark og de øvrige lagene med sportslige sanksjoner om det ble benyttet under kampene.

I etterkant var reaksjonene sterke.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon akkurat nå. Jeg er ikke bare skuffet, jeg er sur. Jeg har aldri opplevd lignende, sa det danske forbundets styreleder Jesper Møller.

Tysklands fotballforbund (DFB) vurderer å anke saken inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS), som har et stående panel i Qatar for å kunne hurtigbehandle saker knyttet til VM.

DFB-talsperson Steffen Simon bekrefter overfor Bild at de ønsker å se om Fifas forbud er lovlig.

– Fifa har forbudt oss å vise et symbol på mangfold og menneskerettigheter. De kombinerte dette med massive trusler om sportslige sanksjoner uten å spesifisere dem. DFB sjekker om denne handlingen fra Fifa var lovlig, sa Simon.

OneLove-kampanjen er en antidiskrimineringskampanje fra fotballforbundene i England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits og skulle innebære bruk av regnbuefargede kapteinsbind.

I vertslandet Qatar kan homofili straffes med fengsel i opptil sju år.