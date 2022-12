Hyllest og store ord hagler etter Lionel Messi ble klar for VM-finalen.

Lionel Messi gjorde nok en gang underverker og var den store spilleren da Argentina knuste Kroatia i VM-semifinalen.

Legendene har stått i kø for å hylle argentineren.

Hans lagkamerat fra Barcelona, Luis Suarez, skrev følgende på Instagram:

– Du blir aldri lei av å vise at du er best i verden. La oss alle reise oss og applaudere alt denne Messi-gutten gir til fotball. Fantastisk, kompis!

Dro frem ti år gammel hyllest

«Messi er en vits. For meg den beste noensinne», skrev Wayne Rooney på Twitter den 7. mars 2012 etter at Messi scoret hele fem mål i Champions League mot Bayer Leverkusen.

I går dro han frem tweeten igjen med, og skrev «Ingenting er endret». Rooney har tapt to Champions League-finaler for Manchester United mot Barcelona, hvor Messi scoret i begge.

Også de tidligere fotballspillerne og nåværende TV-eksperter Jamie Carragher og Gary Lineker har sendt ut rosende ord. «Messi, den beste som noen gang har vært», skriver Carragher, mens Lineker spør seg følgende: «Er det fortsatt en debatt? Spør for en geit».

– Da er det ingen tvil

NORSK-ARGENTINER: Kristoffer Velde har mor fra Argentina. Foto: Jan Kåre Ness

Lech Poznan-spiller Kristoffer Velde har mor fra Argentina, og fulgte semifinalen foran TV-en. Han har gledet seg over å se Messi under VM, og er ikke i tvil om hva dette betyr for sine «landsmenn».

– Det har jo vært diskusjonen mellom Messi og Maradona, men løfter han trofeet på søndag, er det ingen tvil hvem som er den største. Han betyr mye for argentinere.

– Da kan diskusjonen mellom han og Ronaldo avsluttes også. Da er han nummer én. Vinner han, blir han enda større.

Også for et folk som sannsynligvis har en helt annen fotballgud, tror den tidligere Haugesund-spilleren.

– Jeg tror også portugisere skjønner at Messi er den største. Det er mange nøytrale fans som skyver seg over til Messi sin side.

For åtte år siden var Messi uhyre nær å gå til topps, men tapte for Tyskland i ekstraomgangene. Han ble i tillegg turneringens beste spiller.

– Han har vært enda bedre denne gangen. Han er tilbake i sin prime, slår Velde fast.