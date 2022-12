– Noe jeg aldri har sett tidligere

– Kampen var komplett galskap.

Det var Argentina-sjefens dom etter den spinnville VM-finalen som ble avgjort etter straffekonk.

På pressekonferansen etter kampslutt fikk 44-åringen naturlig nok flust av spørsmål om sin kaptein Lionel Messi som endelig fikk løfte trofeet han har lengtet etter.

Superstjernen avslørte tidligere i VM at dette ville hans siste. Men etter finaleseieren kunngjorde veteranen at ikke kommer til å gi seg på landslaget med det første. Det var Scaloni glad for å høre.

– Hvis han vil fortsette spille, så får han være med oss. Han får bestemme selv hva han vil gjøre. Det er en stor ære for oss å ha ham med.

– Alt han gir til lagkameratene sine er noe jeg aldri har sett noen andre gi tidligere. Han er en person som gir så mye til lagkameratene sine.

VERDENSMESTER: Lionel Scaloni var tydelig rørt på pressekonferansen etter gullet var sikret. Foto: Hassan Ammar

Tidligere lagkamerat av Messi, Pablo Zabaleta, var overlykkelig etter at hans kamerat sikret gullet.

– Han har alltid vist lidenskap og respekt for landet sitt. Alle bare gråter og gir ham en stor klem. Han er en av de spillerne som virkelig, virkelig fortjener det, sier Zabaleta til BBC.

– For vårt land vil vi se et bilde av Maradona og Messi, som to av tidenes beste spillere med VM-troféet. Det er helt utrolig. Vi er så heldige.