– Nivået er undervurdert

Norske Jakob Glesnes har spilt mot mange i USAs VM-tropp. Han mener den amerikanske fotballen har et ufortjent, dårlig rykte.

I USA spilles fotball med hjelm og oval ball, sånn er det bare.

Men i skyggen av landets mest populære idrett, har den andre fotballen blitt større og bedre.

Det mener i alle fall Jakob Glesnes (28), som har spilt tre sesonger i den amerikanske ligaen (MLS).

Som midtstopper for Philadelphia Union, har han fått merke hvor gode spillerne i ligaen er blitt.

– Nivået er veldig bra. Hele ligaen er undervurdert, sier Glesnes.

Møtt mange av spillerne

Ni av vestlendingens motstandere i ligaen er en del av det amerikanske landslaget, som spiller sin første VM-kamp mot Wales mandag kveld.

Han vet bedre enn få hvilket nivå de holder.

– De er gode fotballspillere. Midtstopperen (Walker) Zimmermann har, for eksempel, ekstreme ferdigheter i duellspillet sitt. Det blir veldig spennende å se hvor langt det tar ham på dette nivået, sier Glesnes.

TØFF MOTSTAND: Jakob Glesnes (øverst) i duell med den amerikanske landslagsspilleren Kellyn Acosta, som spiller i Los Angeles FC. Foto: Jayne Kamin-Oncea

For selv om han mener at MLS har et ufortjent, dårlig rykte, er han spent på hvor gode amerikanerne vil være mot de aller beste.

– Som lag vet jeg ikke hvor de står, så jeg er veldig spent på å se dem mot de beste, sier han.

Ny generasjon

Det er fotballinteresserte amerikanere også. Etter at landslaget deres ikke klarte å kvalifisere seg til forrige VM-sluttspill, har de nemlig vært gjennom et generasjonsskifte.

Unge, talentfulle spillere som Christian Pulisic (24), Tyler Adams (23) Brenden Aaronson (22), Giovanni Reyna (20) og Sergino Dest (22) utgjør nå stammen i laget.

GYLLEN GENERASJON: Givanni Reyna (til h.) og Christian Pulisic er to av de største stjernene på det amerikanske landslaget. Foto: TIM NWACHUKWU

De spiller alle i store klubber i Europa, og er blitt beskrevet som en gyllen generasjon.

– Det kan godt hende de har rett. Mange spiller for store klubber i Europa, mange har erfaring som få andre amerikanere har hatt, sier The Athletic-journalist Sam Stejskal i et Fifa-intervju.

Han følger det amerikanske landslaget tett.

– De er veldig talentfulle, men de er fortsatt veldig unge. De har ikke nådd sitt fulle potensial som spillere. De har heller ikke funnet ut hvordan de skal fungere som et lag, sier han.

Trøblete oppkjøring

For selv om den hjemlige ligaen er i vekst, og stadig flere amerikanere spiller i europeiske toppklubber, har landslaget til gode å leve opp til forventningene.

De havnet bak lillebror Canada i VM-kvalifiseringen, og har i treningskampene frem mot mesterskapet tapt mot Japan og spilt uavgjort mot Saudi-Arabia.

DÅRLIG GENERALPRØVE: USA spilte bare uavgjort mot Saudi-Arabia i oppkjøringen til VM. Her er DeAndre Yedlin i duell med Riyadh Sharahili. Foto: PABLO MORANO

– Stemningen rundt laget har vært negativ etter de siste treningskampene. Men det er ikke sikkert treningskampene er av betydning, om de klarer å omstille til det virkelig gjelder, sier Glesnes.

Stejskal er usikker på om de klarer det.

– Jeg prøver ikke å snakke ned laget, men det er viktig med realistiske forventninger. Målet må være å få med seg erfaring, komme så langt som mulig og bygge mot 2026, sier han.

Vil endre fotballkulturen

For det er da det virkelig gjelder. Sammen med naboene Canada og Mexico, skal USA selv arrangere mesterskapet.

Det er da den gylne generasjonen og spillerne fra den hjemlige ligaen skal være på sitt beste.

– Vi er et ungt lag, men et godt lag. Det er mye potensial i denne gruppen, sier landslagstrener Gregg Berhalter i et Fifa-intervju.

TRENEREN: Gregg Berhalter tok over ansvaret for det amerikanske landslaget etter fadesen i 2018. Foto: Martin Meissner

Treneren har satt seg et hårete mål. Å endre amerikaneres syn på fotball.

– Det er ikke enkelt å endre amerikaneres oppfatning av fotball. Fotball har alltid levd i skyggen, sier kaptein Tyler Adams til Fifa.

Han spiller i Leeds i Premier League

– Men med den kvaliteten og de navnene vi har nå, tror jeg ikke det finnes et bedre tidspunkt å gjøre det på.

– Fremtidens fotball

Norske Pa-Modou Kah, som har vært trener i USA og Canada de siste årene, mener forutsetningene er gode.

I løpet av sine år på kontinentet har han sett hvordan fotballen har utviklet seg.

Han tror den bare vil bli bedre.

– Jeg har bodd her siden 2013, og interessen for fotball er stigende. Når du ser infrastrukturen de har, så tror jeg det er her fremtidens fotball ligger. Med unntak av de største ligaene i Europa, sier Kah til TV 2.

SUKSESS: Overgangen til Philadelphia Union har vært utelukkende positiv for Jakob Glesnes. Foto: Tim Nwachukwu

Glesnes har latt seg imponere etter at han dro over dammen.

– Jeg har vært positivt overrasket over fasilitetene, stadionene og supporten. Det har vært kjekt å være en del av det, sier han.

Landslagstrener Berhalter håper de kan inspirere til videre vekst.

– Fotball har fått fotfeste i Amerika. Det er blitt en etablert sport. MLS har vokst og økt i popularitet. Landslaget er blitt mer populært. Og jeg tror denne generasjonen vil inspirere flere til å begynne med fotball, sier han.