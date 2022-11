Neymar bryter tausheten: – Et av de tøffeste øyeblikkene i karrieren

Neymar er satt ut av spill for resten av gruppespillet med skaden han pådro seg mot Serbia torsdag.

Bildene viste en svært opprørt Neymar på benken. Da han gikk i garderoben, var det med en tydelig hoven høyre ankel.

Etter kampen haltet han rett forbi pressen. Nå har Neymar lagt ut en oppdatering på egen Instagram-konto.

– I dag ble et av de tøffeste øyeblikkene i karrieren min. Nok en gang i et VM. Jeg er skadet, ja, det gjør vondt, men jeg er sikker på at jeg skal klare å komme tilbake. Jeg skal gjøre det jeg kan for å hjelpe landet mitt, lagkameratene mine og meg selv, skriver han.

Reagerer på Brasil-legenes behandling av Neymar

Fredag ble det opplyst at Neymar mister resten av gruppespillet. Brasil, som vant VM-premieren mot Serbia 2-0, møter Sveits og Kamerun i de to siste kampene før eventuelle utslagsrunder.

Neymar forsvant ut av VM på hjemmebane med en ryggskade i kvartfinalen mot Colombia i 2014.

Neymar har vært i strålende form for Paris Saint-Germain i høst.