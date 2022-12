Neymar avslører private meldinger fra lagkompiser

Neymar var sønderknust da Brasils VM-ferd stoppet i kvartfinalen etter å ha tapt på straffesparkkonkurranse mot Kroatia.

Nå har han lagt ut private tekstmeldinger fra lagkameratene Thiago Silva, Rodrygo og Marquinhos på Instagram-historien sin.

– Jeg har bestemt meg for å avsløre – uten deres tillatelse – meldingene for å vise hvor mye vi ønsket det og hvor sterkt vi sto sammen, skriver den brasilianske superstjernen.

DELTE MELDINGER: Neymar har lagt ut skjermdump av private meldinger med lagkameratene Thiago Silva, Marquinhos og Rodrygo. Foto: @neymarjr

– Dette var noen av meldingene jeg utvekslet med spillergruppen, forteller han videre, gjengitt av den brasilianske avisen Globo.

Skjermdumpene viser at Neymar har skrevet til Thiago Silva at han skulle ønske at han maktet å gi den 38 år gamle landslagskapteinen det etterlengtede VM-gullet.

– Min bror, dette er jævligere enn jeg kunne forestille meg. Jeg klarer ikke å svelge skuffelse. Jeg kan ikke tro at vi tapte. Hver gang jeg tenker på det, begynner jeg å gråte, skriver Thiago Silva.

TRØST: Neymar (midten) var langt nede etter VM-exiten. Her får han trøst av landslagskaptein Thiago Silva (t.v.) og veteranen Dani Alves. Foto: Anthony Dibon / BILDBYRÅN

Neymar gir også støtte til Rodrygo og Marquinhos, som begge sviktet i straffesparkkonkurransen mot Kroatia.

– Straffesparket vil ikke endre hva jeg tenker om deg. Jeg håpet at det skulle gå i orden. Det er synd å tenke på at et straffespark var til hinder for drømmen vår. Men la oss være sterke, la tiden lege sår og se hva fotballen har i vente for oss, skriver Neymar til Marquinhos.

Dette byttet vekker oppsikt

Rodrygo beklaget straffebommen i en melding til Neymar, men 30-åringen mener Real Madrid-spilleren ikke trenger å beklage.

– Men jeg skal lære deg å treffe, spøker Neymar.

Brasil har ikke vunnet gull siden VM i Japan og Sør-Korea i 2002.

– Det er en stor følelse av sorg, men vi må være sterkere for å komme videre. Jeg er sikker på at vi med støtte fra fansen kommer sterkere tilbake. Jeg er veldig stolt over å være brasiliansk, skriver Neymar i en melding på Instagram.

Sammendrag: Kroatia - Brasil 1-1 (5-3 etter straffer)

Etter kampen ville ikke Neymar garantere at han fortsetter for Brasil. Med scoringen i Kroatia-kampen ble han tidenes mestscorende brasilianske landslagsspiller sammen med Pelé, begge med 77 mål.

– Jeg synes det blir feil å snakke nå fordi hodet mitt er varmt og jeg tenker ikke klart. Jeg stenger ingen dører på landslaget, men jeg garanterer ingenting heller. La oss se hva som skjer fra nå av, erklærte Neymar, ifølge den brasilianske avisen Globo.