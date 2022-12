Mystiske Mbappé tar uvanlig grep: – Han er forbannet

DOHA (TV 2): Kylian Mbappé (23) har latt bena snakke under VM.

GJØR SEG KOSTBAR: I motsetning til sine snakkesalige lagkamerater Antoine Griezmann (t.v.) og Olivier Giroud (t.h.) velger Kylian Mbappé en annen strategi under VM. Foto: Baptiste Fernandez / BILDBYRÅN

Når en spiller blir kåret til banens beste i en VM-kamp, er det kontraktsfestet at han skal stille til pressekonferanse for å svare på minst tre spørsmål fra journalistene i salen.

Mbappé ble kåret til banens beste spiller i Frankrikes åpningskamp mot Australia. Men han dukket ikke opp.

Han fikk samme utmerkelse i 2-1-seieren over Danmark noen dager senere. Igjen glimret han med sitt fravær.

Da han for tredje gang ble kåret til banens beste spiller, etter to mål mot Polen i åttedelsfinalen, dukket han omsider opp.

– Jeg ville først og fremst komme og fortelle hvorfor jeg ikke snakker. Det er ikke noe personlig, hverken mot én eller flere journalister, eller mot fansen og de som følger oss. Jeg vil konsentrere meg på mesterskapet, og å snakke stjeler mye energi fra meg, sa Mbappé.

Betaler bot selv

Han beskrev VM som en «besettelse», sa at han har bygget hele sesongen sin rundt dette både fysisk og mentalt, og avslørte også at han punger ut for å slippe forpliktelsene foran mediene.

– Jeg ble gjort oppmerksom på at forbundet måtte betale en bot hvis jeg ikke snakket etter å ha blitt kåret til banens beste spiller. Jeg vil bare si at forbundet ikke skal betale denne boten. Det er det jeg som skal gjøre, sa superstjernen.

Og siden har det vært stille. TV 2 var til stede i pressesonen både etter kvartfinalen mot England og etter semifinalen mot Marokko.

Begge ganger skapte Mbappé fullt kaos blant journalistene, som løp etter ham og bønnfalte ham om å få noen ord. 23-åringen holdt blikket festet rett fremover og fortrakk ikke en mine.

Mbappés mystiske væremåte har fått mye oppmerksomhet i fransk presse, der det beskrives som uvanlig til ham å være, ettersom han er kjent for å være svært snakkesalig foran pressen.

Under VM i 2018 stilte han velvillig opp både foran TV-kameraer og skrivende journalister i pressesonen, og på pressekonferanser da han ble kåret til banens beste spiller.

Deschamps til TV 2: – Trenger ro

Den franske avisen L'Équipe har skrevet at Mbappé ønsker å holde seg unna følsomme temaer som menneskerettigheter i Qatar og andre kontroverser knyttet til mesterskapet.

Mbappé har også vært involvert i en konflikt med det franske fotballforbundet der han nekter å stille opp på markedsoppdrag fordi han mener merkevaren hans utnyttes uten passende kompensasjon.

Ifølge avisens fotballsjef Vincent Duluc handler det derimot om behandlingen han fikk av fransk presse i forbindelse med kontraktsforlengelsen i PSG i sommer og ryktene om misnøye allerede denne høsten.

– Det var en tydelig strategi. Jeg snakket med moren hans før VM. Det var allerede bestemt da. Han ville snakke med føttene, ikke foran pressen. Han er bare fokusert på VM, sier Duluc til TV 2.

Han fortsetter:

– Han vil beskytte seg selv. Han er forbannet på måten han har blitt behandlet på av franske medier de siste månedene. Dette er en måte å beskytte seg selv på.

Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps har ingen problemer med Mbappés stillhet.

– Han snakker når han vil snakke, sier Deschamps til TV 2.

– Kylian trenger ro og trygghet. Han er fokusert på det han skal gjøre på banen. Mentaliteten hans er strålende, det har den vært siden dagen han kom på samling. Jeg har ingen lyst til å forstyrre roen hans og den mentale tilstanden hans. Han er fokusert på finalen, tillegger den franske sjefen.

VM-finalen spilles søndag klokken 16.00 mellom Frankrike og Argentina. Kampen vises på NRK1 og NRK TV.