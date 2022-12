Modric svarer på fremtidsryktene etter VM-bronsen

Kroatia - Marokko 2-1

Marokko kunne skrevet ny VM-historie, men Kroatia ville det annerledes. Sølvvinnerne fra 2018 fikk en pangstart da stortalentet Josko Gvardiol headet inn 1-0 etter en velregissert frisparkvariant.

Marokkanerne svarte kun to minutter senere ved Achraf Dari, men kort tid før pause skrudde Mislav Orsic inn 2-1-målet med et følsomt skudd fra skrått hold.

Se det vakre matchvinner-målet øverst i saken!

Dermed tok kroatene VM-medalje i sitt andre mesterskap på rad.

– Det er ekstremt imponerende for et land med så få innbyggere, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

BRONSEJUBEL: Kroatene fikk utdelt sine medaljer etter den sterke 2-1-seieren. Foto: LEE SMITH

– Det at Modric avslutter sin VM-karriere med medalje rundt halsen er veldig fortjent. Han har vært en av verdens beste spillere i år etter år, og selv om han nå er blitt 37 år har han vist også i dette mesterskapet hvilken eventyrlig spiller han er.

Kroatia-kapteinen var storfornøyd etter seieren.

– Det er en god følelse. Vi drar hjem som vinnere. Vi ville være i finalen, vi var nærme, men i semien levde vi ikke opp. Den andre medaljen på to VM er uansett utrolig for Kroatia, sier Modric.

Midtbanespilleren har ingen umiddelbare planer om å gi seg med landslagsspill.

– Det er mye spekulasjoner. Jeg vil fortsette å spille for landslaget i Nations League, så får vi se etter det. Det er ingen grunn til å gi seg før det, så vi får se.

MEDALJEGROSSIST: Luka Modric fikk karrierens andre VM-medalje. Foto: Adam Davy

Marokko høster skryt

Afrika må fortsatt vente på kontinentets første VM-medalje. Marokko har uansett imponert stort i Qatar.

– Marokko var en meget positiv overraskelse. Selv om de tapte sine to siste kamper, kan spillere og supportere være stolte over det de har oppnådd. Å slå Spania og Portugal slik de gjorde i utslagsrundene er fenomenalt, og de er den største positive overraskelsen i hele VM.

Marokko-keeper Bono innrømmet at laget hans var slitne allerede før kampen.

– Vi er skuffet. Men vi gjorde en god jobb, det var ingen enkel kamp. Vi er slitne både emosjonelt og fysisk, sier han.

Etter kampen viste Marokko-leiren sin misnøye med den qatarske dommerens innsats. Det ville ikke Bono snakke for mye om.

MISNØYE: Marokko-spillerne og treneren tok seg noen alvorsord med dommer Abdulrahman Al-Jassim etter tapet i bronsefinalen. Foto: Nick Potts

– Det er sånn fotball er. Man må spille og gjøre jobben sin. Gratulerer til Kroatia.

Vill start

Marokko-keeper Bono holdt på å kløne det skikkelig til etter to minutter. Målvakten skulle bare slå en enkel innsidepasning, men traff helt feil og ballen fikk faretruende nærme hans egen stolpe. Heldigvis for den erfarne keeperen gikk ballen «bare» til corner.

Etter seks minutter gikk ballen likevel i mål bak Bono. En lekker frisparkvariant fra Kroatia endte på hodet til Josko Gvardiol som headet inn 1-0 med et utsøkt hodestøt. Lovro Majer chippet frisparket først inn til Ivan Perisic som headet videre til forsvarsjuvelen Gvardiol.

– Det er ikke ofte man ser at innøvde frispark fungerer slik som planlagt, men når det først fungerer er det fantastisk å se på. Kroatia scorer på vakkert vis fra en posisjon det normalt sett ikke er farlig å ha frispark. Avslutningen er perfekt, og det er også det som skjer i forkant av headingen til Gvardiol, sier TV 2-ekspert Mathisen.

Mål: Gvardiol 1-0 (7)

Men Marokko svarte kjapt. Kun to minutter senere kom nemlig dødballscoringen i motsatt ende. Hakim Ziyech slo et hardt innlegg via et kroatisk hode. I boksen stupte Achraf Dari fram og headet inn 1-1-målet fra kort hold.

Mål: Dari 1-1 (9)

Like før halvtimen vartet Marokko opp med et godt angrep på høyrekanten. Ziyech og Hakimi kombinerte før sistnevnte prikket inn et innlegg, men En-Nesyri klarte ikke å få hodet på ballen.

Klassemål sendte Kroatia i føringen

Kort tid før pause slo kroatene til igjen. Fra skrått hold skrudde Mislav Orsic inn 2-1 med en lekker avslutning via stolpen og i mål.

– Han er en meget giftig spiller når han får ballen i den type situasjoner. Det at han avslutter på første touch overrasker nok keeper. Ni av ti spillere ville dempet den ballen før de prøvde på avslutning, innlegg eller dribling. Derfor er det overraskende og veldig godt gjort av Orsic.

Mål: Orsic 2-1 (42)

Etter 60 minutter måtte Kramaric byttes ut grunnet en skade. Den kroatiske spissen gikk gråtkvalt av banen. Inn kom Nikola Vlasic.

Skader i fleng

Og utover i omgangen var det tydelig at det var svært slitne spillere på begge lag. Også Marokkos målscorer Dari måtte kaste inn håndkleet midt i omgangen. Kun minutter senere måtte El Yamiq også ut grunnet skade. Etter 67 minutter hadde Marokko brukt opp sine fem bytter.

73 minutter ut i kampen kom Gvardiol på et raid i Marokko boksen. Stopperen ble lagt i bakken og ropte på straffe, men dommer vinket spillet videre. Før ballen gikk ut fikk Marokko en gigasjanse i den andre enden. Også marokkanerne ropte på straffe i forkant av den sjansen, men Hakimi ble taklet utenfor sekstenmeteren.

På overtid kastet Marokko alt fremover for å få en utligning. Nesten seks minutter på overtid fikk de en stor sjanse, men En-Nesiry headet over mål.

Dermed tok Kroatia, som har i underkant av fire millioner innbyggere, landets andre VM-bronse. Den forrige kom i 1998.