Modrić med klar beskjed til Brasil

MELDING: Luka Modrić er klar for kvartfinale mot Brasil. Før kampen gir han sør-amerikanerne beskjed. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Se Kroatia-Brasil på TV 2 Direkte og Play fra kl. 15.00!

VM går inn i en ny fase når kvartfinalene braker løs i Qatar. Først ut i rekken av gigantdueller på kvartfinalestadiet er møtet mellom Kroatia og Brasil.

Flere har de gulgrønne sør-amerikanerne som den store favoritten til å vinne VM, men kroatiske krigere vil gjøre alt i sin makt for å hindre Seleção.

Kroatia-kaptein, Luka Modrić, som ledet hjemlandet til VM-finalen i 2018, bryr seg lite om at flere tipper Brasil videre.

– Ikke i det hele tatt. Vi respekterer og verdsetter alle andre lag og deres kvaliteter, men vi har også tro på oss selv. Vi er klare for alt, sier 37-åringen.

Før storkampen kommer Real Madrid-stjernen med en klar melding til kvartfinalemotstanderen:

– Brasil er den klare favoritten. Men det er ikke slik at favoritten alltid vinner. Det viser historien.

SMILET PÅ LUR: Luka Modrić og Kroatia har en plan for å stoppe Brasil. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Modrić peker på Brasils 0-1-tap mot Kamerun i gruppespillet.

– De spilte ikke med sine beste spillere, selv om de mer eller mindre kan stille med to A-lag. Den kampen er kanskje et bevis på at vi kan vinne også!

Dette er Kroatias Brasil-plan

Kroatias landslagssjef Zlatko Dalić sier de har planen klar for møtet med Brasil.

– De er det raskeste og beste laget i VM. De spiller variert fotball, og en farlig fra hver side med Neymar og Vinícius. De bruker forskjellige taktikker, som er farlig for oss, sier Dalić, og tilføyer:

– Samtidig, når de mister ballen, så Brasil presser høyt. Om de ikke vinner de ikke ballen tilbake innen noen sekunder, så er de ille ute. Det skal vi også tenke på. Vi må være konsentrerte.

PLAN: Zlatko Dalić sier presspillet til Brasil kan være deres beste venn og verste fiende. Foto: JACK GUEZ

Modrić tror hans kjære landslag kan gå videre til semifinalen, slik de gjorde for fire år siden.

– Hva kan de forvente av oss? Vel, vi er forberedt, og jeg tror store ting er mulig. Det viktigste er at vi gjør vårt beste.

Se Kroatia-Brasil på TV 2 Direkte og Play fra kl. 15.00!