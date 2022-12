Millimeteravgjørelse sendte Tyskland ut: – Man kan bli lurt

Costa Rica-Tyskland 2-4

Japan-Spania 2-1

«Så flaut!».

«Det er en skam!».

Slik omtaler den tyske storavisen Bild den overraskende exiten. Nasjonen har nå blitt sendt på hodet ut av gruppespillet to ganger på rad etter at de vant VM.

KNUST: Kai Havertz, Niclas Füllkrug og de andre tyske spillerne var langt nede etter tapet. Også costaricanerne deppet etter en heseblesende avslutning på gruppen. Foto: MATTHEW CHILDS

Målet diskuteres

Og det var med minst mulig margin at tyskerne røk ut.

Før Japans 2-1-scoring, som til slutt ble utslagsgivende for tyskerne, ble det diskutert høylytt om ballen hadde vært over linjen før det ble lagt inn.

Etter en VAR-sjekk ble målet stående.

MÅLET: Her legger Kaoru Mitoma inn i forkant av scoringen som sendte Tyskland ut. Foto: Petr David Josek

Graeme Souness mener at man aldri fikk se en tydelig reprise som kunne forklare dommerteamets avgjørelse om at ballen var inne.

– Hvorfor viser ikke Fifa oss noe som er så kontroversielt? Hvorfor ikke?! Forklar det for oss, vær så snill, sier den skotske legenden.

TV 2s fotballekspert forklarer:

– Jeg tror den ballen er inne med minst mulig margin, for når man ser det rett ovenfra – som man skal – så ser man nok ikke noe grønt gress mellom ball og strek. Man kan bli lurt av vinkelen, og det gjør nok mange på de bildene som er lagt ut, sier Mathisen.

Og her kan du få med deg NRK-studios forklaring etter kampen:

I sosiale medier går bildet fra denne vinkelen, som først ble vist under de offisielle tv-sendingene, sin rundgang:

Se målet her og døm selv:

Spinnvilt drama

Verdensmesteren fra 2014 fikk en kjempestart på gruppespillets siste kamp. Ikke bare fikset Serge Gnabry ledelse etter ti minutter, Álvaro Morata sørget for at Japan lå under.

Like etter pause kom vendingene som rystet fotballverdenen.

Japan, fullstendig mot spillets gang, satte inn 1-1.

Da var ikke seier lenger godt nok for Tyskland. De måtte også pynte på målforskjellen for å gå videre.

Så satte japanerne inn 2-1 – etter en omfattende VAR-sjekk der det måtte undersøkes hvorvidt ballen hadde vært over linjen. På tribunen strigråt overlykkelige supportere.

Deretter smalt det i den andre kampen. Yeltsin Tejeda (30), som til daglig spiller i den costaricanske ligaen, scoret sitt første landslagsmål.

Plutselig var også Spanias avansement i fare. Og plutselig lå de an til å ryke ut: Med 20 minutter igjen tok Costa Rica ledelsen over Tyskland.

– Meget skuffende

Gleden ble kortvarig for costaricanerne. Tre minutter senere utlignet Kai Havertz til 2-2 for Tyskland. Samme mann økte til 3-2.

– Tyskland har vært meget skuffende, selv om jeg synes at de var gode i kampen mot Spania. Det var det sjokkerende tapet mot Japan i åpningskampen som ble avgjørende. Den burde de ha vunnet klart, kommenterer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Fortsatt trengte de hjelp fra Spania. Med langt svakere målforskjell var i praksis det eneste håpet at Japan skulle miste ledelsen.

Som gruppetoer skal Spania møte Marokko i åttedelsfinalen. Japan skal som gruppevinner møte Kroatia.

– Japan er VMs største overraskelse til nå. For det å slå både Spania og Tyskland i gruppespillet, er det ingen som hadde sett for seg. Alle forventet nok at dette skulle bli enkelt for Spania og Tyskland, kommenterer Mathisen.