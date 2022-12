Messis VM-drøm endelig oppfylt etter vanvittig finalethriller

Argentina - Frankrike 3-3 (7-5 etter straffer)

Det manglende VM-troféet har hengt over Lionel Messis karriere som en plagsom skygge. Men i stjernens siste forsøk lyktes han endelig. Og det etter en av tidenes mest dramatiske finaler.

Med to mål i kampen og ett mål i straffekonken kan Messi endelig juble for karrierens største triumf. Men Kylian Mbappé ga sin klubbkamerat knallhard kamp om troféet med sitt hat trick.

I straffekonken var Argentina best. Med to franske bom fra Coman og Tchouaméni var bordet dekket. Gonazalo Montiel avgjorde for Argentina.

– Dette var tidenes VM-finale. Seks scoringer - hvor fem av de altså kommer fra Messi og Mbappe. Man kan rett og slett ikke be om noe mer, og det skal godt gjøres at vi får oppleve en så dramatisk VM-finale i vår levetid, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Her jubler Messi for gull

Eksperten mener at diskusjonen om hvem som er tidenes fotballspiller nå definitivt er avgjort. Messi ble også kåret til mesterskapets beste spiller.

– Messi er tidenes beste fotballspiller, og den diskusjonen kan nå legges død en gang for alle. Han har vært så eventyrlig god i hele sin karriere, og så vinner han til slutt VM på den måten han nå gjør. Dette var det som manglet, og det er så ufattelig fortjent. Messi har vært alt annet enn en gratispassasjer for dette argentinske laget. Han har ledet dette mannskapet på en perfekt måte.

Ekspertkollega Yaw Amankwah er enig i at finalen var en helt unik fotballkamp.

– Det er umulig å regissere en mer utrolig finale. Den hadde alle ingrediensene. Å se denne kampen var en følelsesreise gjennom hele registeret.

– Kongen Messi og kronprinsen Mbappé i hovedrollene, det blir symbolet på et generasjonsskifte mellom spilleren som har vært best de siste 10-12 årene og spilleren som kommer til å være helt der oppe de neste ti årene. Alle som så denne kampen kommer til å huske den resten av sitt liv, sier Amankwah.

Keeperhelten Emiliano Martinez, som reddet Comans forsøk, var rørt etter triumfen.

Feiret Frankrike-stjernens bom på uvanlig vis

– Det er en kamp hvor vi trodde vi hadde kontroll, men de kom tilbake, sier Martinez som ble kåret til mesterskapets beste keeper.

– Dette verdensmesterskapet, jeg drømte om det. Jeg har ikke ord for det. Jeg var rolig i starten av straffene. Jeg ber alltid lagkameratene mine om det. Jeg dedikerer denne seieren til familien min, sier Martinez ifølge RMC.

Messi skinte fra start

Og hvem andre enn Messi selv var det som sendte laget i føringen fra ellevemetersmerket tidlig i kampen. I forkant av 2-0, som Di Maria scoret, vartet Messi også opp med fotballmagi av et slag få andre er i stand til.

Det tok nærmere 80 minutter før Frankrike klarte å få et skudd på mål. Men på to minutter sørget Mbappé for et sensasjonelt comeback ut av intet. Først på straffe, så med en glimrende avslutning til 2-2.

Men Messi hadde mer på lur. I den andre ekstraomgangen var Messi først på en retur som han satte i mål til 3-2. Men nok en gang kom Frankrike tilbake. Mbappé skaffet straffen selv, og dunket den i mål til 3-3. Dermed ble det straffekonk.

I hundre fra start

Det var Argentina som kom best i gang på Lusail Stadium. Flere slurvefeil i Frankrike-forsvaret gjorde at Argentina kom til noen gode muligheter.

Etter åtte minutter måtte Hugo Lloris ta telling. Keeperen fikk en solid smell da Cristian Romero, som selv ble dyttet, smalt inn i magen til Frankrikes kaptein. Veteranen ble liggende på gresset i flere minutter, men kom seg etter hvert på beina igjen.

Argentinas høye press fungerte ypperlig i starten, og etter 16 minutter endte det med en gyllen mulighet til Angel Di Maria. Men vingens avslutning med høyrefoten var av laber kvalitet.

Lloris i store smerter

Fem minutter senere var Di Maria på farten igjen. Og denne gang ble han felt av Ousmane Dembélé innenfor sekstenmeteren. Den polske dommeren pekte bestemt på straffemerket.

– Dembélé er utrolig klønete i eget felt, sier Mathisen.

Lionel Messi steg frem, tok noen dype pust og lukket øynene et lite sekund, før han på elegant vis trillet inn 1-0 bak Lloris.

Utover i omgangen ble det tidvis høy temperatur og duellene ble tøffere og tøffere. Messi fikk seg en hodesmell etter et sammenstøt med Theo Hernández. Begge ble liggende, men det gikk ikke lang tid før begge var klarert for videre spill.

Straffe: Messi 1-0 (23)

Etter 35 minutter ble Frankrikes marerittåpning forverret. En effektiv Argentina-kontring var det som som skulle til. Messi vartet opp med et fantastisk touch og spilte til Julian Álvarez, som videre slo stikkeren til Mac Allister. Brighton-spilleren viste et nydelig overblikk da han slo en perfekt vektet pasning til Di Maria som timet løpet perfekt og prikket inn 2-0.

– Det er fotballkunst. Det Messi gjør tidlig i angrepet er det nesten bare han som kan gjøre, og så stemmer absolutt alt inne på Frankrike sin halvdel, sier Mathisen.

Byttet to før pause

Mål: Di María 2-0 (36)

Frankrike-sjef Didier Deschamp tok drastiske grep allerede etter 40 minutter. Ut gikk Olivier Giroud og Ousmane Dembélé. Inn kom Marcus Thuram og Randal Kolo Muani.

– Det å se to bytter før pause er jo veldig uvanlig, og det er jo også en innrømmelse fra Deschamps om at kampplanen var fullstendig gal, sier TV 2-eksperten.

Etter syv tilleggsminutter gikk lagene til pause - etter en omgang med et kraftig Argentina-overtak.

– Førsteomgangen til Argentina er vanvittig imponerende. De er flere hakk over Frankrike, og går til pause med en fullt fortjent ledelse.

Argentinerne fortsatte å styre showet etter hvilen, mens Frankrike slet med å skape noe som helst.

GIROUD UT: Deschamps så seg nødt til å ta grep allerede etter 40 minutter. Foto: Hassan Ammar

Etter 70 minutter kom Mbappé på en sjelden visitt i Argentina-boksen, men avslutningen var ikke i nærheten av å true Martinez. Like etter gjorde Deschamps nok et dobbeltbytte. Denne gang var det Griezmann og Hernández som ble tatt av til fordel for Camavinga og Coman.

Mbappé-dobbel snudde alt

Åtte minutter senere fikk plutselig Frankrike håp. Innbytter Muani ble felt bakfra av Otamendi, og straffen var det ikke tvil om. Kylian Mbappé banket til, og det var akkurat nok kraft og presisjon til at Martinez ikke klarte å stoppe forsøket. Det var for øvrig franskmennenes første skudd på mål i oppgjøret.

Og kun minuttet etter straffemålet var Frankrike igjen på ferde. En briljant avslutning fra Mbappé sørget for 2-2.

Straffe: Mbappé (80)

Plutselig var kampen fullstendig åpen og nervøse argentinere så ut til å ha nervene utenpå drakten.

Mål: Mbappé 2-2 (82)

Etter 86 minutter ropte Frankrike på straffe da Thuram gikk i bakken. Men dommeren var sikker i sin sak da han viste angriperen det gule kortet for filming. Det var utvilsomt kontakt, men kamplederen mente Thuram konstruerte situasjonen.

Det ble lagt til åtte minutter. Og nå var det Frankrike som presset. I det 94. minutt fikk Rabiot sjansen til å bli matchvinner, men Martinez reddet. Returen ble skummel, men den endte til slutt i keeperens grep.

Fikk gult kort for filming

To minutter senere dunket Messi til fra 20 meter. Det var knallhardt, men rett på Lloris som vippet ballen over mål til corner. Dermed ble det ekstraomganger i Doha.

Spinnville ekstraomganger

På tampen av den første ekstraomgangen fikk innbytter Lautaro Martinez en stor sjanse etter et strålende Messi-forarbeid. Men oppofrende fransk forsvarsspill sørget for at skuddet ble blokkert. Og like etter dunket Montiel til med et voldsomt forsøk, men også det ble blokkert.

Kort tid ut i den andre omgangen var Argentina frempå. Lautaro Martinez sitt skudd ble igjen stoppet av Lloris, men på returen var Messi på plass og satte inn 3-2-målet.

Det kunne se ut som offside ved første øyekast, men reprisene viste at Martinez var onside.

Men det var langt fra over. Etter 116 minutter klinket Mbappé et skudd i hånden til Montiel, og dommer dømte hans. Mbappé gikk for samme hjørne som tidligere, og sørget for 3-3.

I det 120. minutt kunne Frankrike avgjort det, men Muanis heading var ikke presis nok. Like etter fikk begge lag hver sin gigasjanse til å avgjøre. Først reddet keeper Martinez mesterlig, og på kontringen fikk spiss Martinez en stor sjanse. Headingen gikk utenfor. Dermed gikk kampen til straffer.

Straffekonk

Mbappé scoret først. Dermed var presset på argentinerne. Messi var neste. Den trillet han rolig i mål bak Lloris.

Comans forsøk ble reddet av Martinez. Dybala sendte argentinerne i føringen.

Tchouameni bommet, mens Paredes scoret.

Randal Kolo Muani scoret på Frankrikes tredje forsøk. Dermed kunne Montiel avgjorde. Det gjorde han også.

Argentina er verdensmestere i 2022.