Messis ukjente side vekker oppsikt: – Aldri sett ham slik

Med fire mål og to målgivende pasninger, inkludert et smykke av en assist i kvartfinalen mot Nederland fredag, har Argentinas kaptein vært en av VMs desidert beste spillere.

Det kommer ikke som noe sjokk.

Men det er ikke det eneste Messi har gjort seg bemerket med. Den tidligere så innesluttede, ukontroversielle og lite snakkesalige stjernen har en sjelden gang også vakt oppsikt gjennom sin oppførsel.

Særlig under og etter thrilleren mot Nederland kom Messis mørkere side til syne.

Først feiret han straffemålet sitt med å vende seg mot den nederlandske benken, der Louis van Gaal og Edgar Davids satt, og holdt hendene sine bak ørene.

Deretter feiret han scoringen i straffekonken med å oppildne den argentinske fansen.

Så, etter kampslutt, havnet han nesten i håndgemeng med Davids og van Gaal.

Og under et intervju med argentinsk TV ropte han tydelig forbannet til Nederland-spiss Wout Weghorst:

– Hva er det du ser på, din idiot? Gå den veien der, idiot!

Ulike klipp av en sint Messi har blitt delt hyppig på sosiale medier, der mange undrer seg over å se superstjernen så oppildnet og ufiltrert.

I ettertid forklarte Messi at han lot seg provosere av det han mente var respektløse uttalelser fra Louis van Gaal i opptakten til kvartfinalen.

– Liker ikke

Veronica Brunati er en berømt TV-journalist for argentinske Telemundo. Hun har dekket det argentinske fotballandslaget i en årrekke og er tett på Messi og flere av hans lagkamerater.

Hun mener superstjernen har vist seg som en tydeligere leder helt siden Copa América i 2019, og at argentinerne de siste årene har stiftet bekjentskap med en ny versjon av sin superhelt.

– Dette er en ny Messi både på og utenfor banen. Han viser mer karakter. Derfor sammenligner folk ham med Diego Maradona. Folk mener Maradonas ånd har tatt bolig i ham, sier Brunati til TV 2.

– Men har dere noen gang sett ham slik han oppførte seg mot Nederland?

– Vi har aldri sett det som skjedde etter kampen mot Nederland. Vi har aldri sett Messi vise den typen innstilling. Det er nytt for oss, sier hun og sukker:

– Jeg foretrekker at Messi snakker med ballen på banen. Jeg liker ikke så godt denne Messi som snakker om motstandere på den måten. Men jeg forstod det mot Nederland, for van Gaal provoserte ham før kampen. Messi ble sint.

– Og det verste du kan gjøre som trener, er å gjøre Messi mer forbannet enn han er allerede før en kamp.

– Ble forbløffet

Om Messis oppførsel har forbløffet argentinerne som følger ham tettest, har den i hvert fall kommet brått på mange internasjonale journalister.

En av dem er The Independents profilerte spansk-irske kommentator Miguel Delaney. Han har dekket Argentina i tre VM på rad og fastslår:

– Jeg har aldri sett ham slik!

NY SIDE: Før har ikke Lionel Messi pleid å stille opp for media. Her under en pressekonferanse i starten av mesterskapet. Foto: ALBERT GEA

Etter hver Argentina-kamp har Delaney blitt værende i pressesonen i flere timer for å vente på Messi. Før ville det vært forgjeves.

– Han kommer ut etter omtrent to timer. Han er alltid den siste som kommer ut av garderoben. Men han gjør et poeng ut av å stoppe og snakke hver gang. Jeg har aldri sett denne siden av ham, sier Delaney og understreker at Messi alltid har vært kjent for nesten ikke å snakke med pressen.

– Har han noen gang vært mer interessant å dekke som journalist?

– Nei! Som spiller har han vært bedre før, men som personlighet er han mer interessant. Nå handler det ikke bare om hva han gjør på banen, men også hva han gjør utenfor, sier Delaney.

Han ble spesielt overrasket over Messis utbrudd mot Weghorst under det direktesendte TV-intervjuet.

– Han pleier å være mye mer diplomatisk. Jeg ble forbløffet, sier kommentatoren.

– Vår leder

Det er ingen tvil om at Messis jakt på VM-trofeet er den store historien i Doha i disse dager.

Under Argentinas trening mandag kveld var hundrevis av journalister fra hele verden til stede.

Oppslutningen på Argentinas pressekonferanse noen timer tidligere var også større enn på noen annen – uansett nasjon – tidligere i mesterskapet.

Dette til tross for at det ikke var Messi, men Nicolas Tagliafico som stilte for argentinerne sammen med trener Lionel Scaloni.

– Han er vår kaptein og vår leder. Det er han som pusher oss og motiverer oss. Det er også han som gir oss den spesielle fordelen. Vi vet at vi har Messi på banen, og det er til stor motivasjon og hjelp. Vi er glade for å ha ham som kaptein. Det ville vært det vakreste som finnes å klare dette med Messi ved vår side, sier Tagliafico til TV 2.

UTSENDT: Venstrebacken Nicolas Tagliafico tok seg av presseoppdraget dagen før semifinalen mot Kroatia. Foto: MOLLY DARLINGTON

Under pressekonferansen med Scaloni ble det også snakk om kritikken mot Argentina for at de tilsynelatende hånet Nederland etter å ha vunnet fredagens dramatiske straffekonk.

Til det svarer Argentina-sjefen:

– Vi må få slutt på tanken om at Argentina ikke er gode vinnere. Vi vant Copa América i Brasil med den mest sportslige oppførselen mulig: Messi, Neymar og Leandro Paredes satt sammen i tunnelen på Maracana.

Han sikter til et bilde av de tre daværende PSG-lagkameratene som delte et øyeblikk til tross for at to av dem nettopp hadde vunnet finalen, mens brasilianske Neymar hadde tapt.

– Vi respekterer alle lag. Det er en av våre viktigste verdier, sier Scaloni.

SJEFENE: Trener Lionel Scaloni og kaptein Lionel Messi. Foto: Natacha Pisarenko

Han mener Messi er den samme som han alltid har vært.

– Jeg er ikke overrasket, svarer han på spørsmål om den lidenskapelige lederen Messi.

– Han har alltid vært en vinner. Vi er veldig fornøyd med ham, sier Scaloni.

