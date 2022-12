Messi og lagkameratene hylles av folket i åtte timer

Millioner av argentinere trengte seg tirsdag sammen i Buenos Aires' gater for å feire Lionel Messi og de andre verdensmesterne under seiersparaden.

I en åpen buss kjøres VM-troppen gjennom hovedstaden. Hele paraden ventes å vare i åtte timer. Det lå an til en lang ventetid for mange av menneskene som vil få et glimt av Messi og de andre heltene med VM-trofeet. Det var allerede ved paradens start fullt til trengsel rundt Obelisken, som er i enden av ruten.

Bussens sakte ferd gjennom gatene startet kvart på tolv lokal tid (15.45 norsk tid). Det ventes at bussen vil bruke åtte timer på å tilbakelegge omtrent 30 kilometer.

Buenos Aires har drøyt 15 millioner innbyggere, og et betydelig antall har inntatt gatene for å feire landets tredje VM-tittel i fotball.

Henger himmelhøyt over folkemassene

Spillerne ble hyllet av tusener allerede da de landet i Argentina ti over halv tre natt til tirsdag. Mange hadde møtt opp på flyplassen eller stilt seg langs veien spillerbussen kjørte til Argentinas fotballforbunds treningsanlegg.

Der tilbrakte spillerne og støtteapparatet natten. Messi la på Instagram ut et bilde der han sover med pokalen. Det var tirsdag «likt» over 30 millioner ganger.

TIL SENGS: Lionel Messi sov med VM-pokalen. Foto: INSTAGRAM/@LEOMESSI

