Messi med Instagram-rekord etter VM-finalen

Det melder den østerrikske avisen Kronen Zeitung.

– Jeg drømte det så lenge, jeg ønsket det så mye at jeg fortsatt ikke helt kan tro det, skrev Messi under bildet.

Bare et bilde av et egg har flere «likes» enn Messis finalebilde. Egget innehar rekorden på 55,8 millioner likerklikk. Dette kan imidlertid endre seg i løpet av kort tid, for man kan anta at slik øyeblikksbildet av Messi og VM-trofeet vil samle mange flere «likes».

Messi har 401 millioner følgere på Instagram. Siden mesterskapets start er det en oppgang på 41 millioner. Cristiano Ronaldo har flest av VM-stjernene med 519 millioner følgere.

Statistikkselskapet Nielsen Gracenote skrev før Qatar-VM at Messi kunne generere enn inntekt på i overkant av 26 millioner norske kroner for hver post han publiserte på det sosiale mediet.

Argentina vant den spennende VM-finalen 4–2 over Frankrike på straffer. Messi scoret to av Argentinas mål og satte også VM-vinnernes første straffe.

