Messi herjet i sin tusende kamp: – Produserer magiske øyeblikk

Argentina – Australia 2-1

I lørdagens åttedelsfinale mellom Argentina og Australia handlet det meste om stjernespilleren Lionel Messi (35).

Han leverte gode takter og viste flere finesser.

I sin 1000. kamp satte Messi 1-0 mot Australia. Nettkjenningen var Messis 789. mål i karrieren og hans niende VM-mål totalt. Med det passerte han ikonet Diego Maradona, som i sin tid stoppet på åtte scoringer.

– Det er fantastisk. Jeg er veldig glad for å dele dette vakre øyeblikket med fansen. Jeg vet hvor mye innsats de har lagt ned for å komme hit, og jeg vet at hele Argentina ønsker å være her. Det vi har her er vakkert, sier argentineren etter kampen, melder BBC.

– Fansens lidenskap, energi og glede er utrolig.

Bla deg gjennom seiersbildene her:

Barna Thiago, Mateo og Ciro samt kona Antolela Roccuzzo var tilstede på kampen i Qatar.

– Fra start til slutt tenkte jeg på barna mine, ettersom de vokser, forstår bedre og nyter dette mer. Jeg ser hvordan de nyter det. Det er spektakulært, sier Messi.

FAMILIEN TILSTEDE: Lionel Messis kone og barn så faren score for Argentina og sende laget til kvartfinale lørdag. Foto: Odd Andersen

Stjernespilleren høster skryt fra eksperter.

– Hvordan gjør han det? Han ydmyker spillere. Han er kapabel til å se hvor folk er på hele banen. Han er fenomenal, sier tidligere England-stopper Rio Ferdinand til BBC.

– Den beste individuelle prestasjonen fra en spiller i årets mesterskap. Det lignet Gud. Jeg har aldri sett noe som dette, sier han.

Det var også Messis første mål i en utslagskamp i VM, og hans 100. kamp som kaptein for det argentinske landslaget.

– Messi produserer magiske øyeblikk, og du kan se at fansen bare elsker det. Fansen rett bak målet bare synger og hopper, sier den tidligere Argentina-forsvareren Pablo Zabaleta til BBC.

FANS: Den argentinske fansen feirer på tribunen. Foto: Bernadett Szabo

Kampen var preget av få sjanser og få skudd på mål. Argentina styrte spillet, men slet med å komme seg helt gjennom det australske forsvaret.

Manchester Citys Julián Álvarez utnyttet en stor keeperttabbe fra Australias sisteskanse da han sendte Argentina opp i 2-0.

Australia skapte liv i kampen da de reduserte i det 76. minutt.

Argentina klarerte et angrep fra Australia, men ballen havnet hos Craig Goodwin som skøyt fra distanse. Ballen gikk via Fernández, byttet retning og i mål. Dermed reduserte de gul- og grønnkledde.

REDUSERTE: Australia kunne juble etter scoring mot Argentina i åttedelsfinalen. Foto: Petr David Josek

Australia var nær ved å utligne like etterpå. Belich tråklet seg nesten helt gjennom til Emi Martínez, men ble stoppet av sisteskansen i siste liten.

Australia hadde store sjanser helt på tampen, men maktet ikke å sette ballen i mål. Dermed er Messi og Argentina videre til kvartfinalen i VM.

– Det var en vanskelig og fysisk kamp. Vi har hatt lite hviletid og var slitne, så jeg er glad vi går videre, sier Messi til pressen etter kampen, melder den argentinske avisen Clarín.

Foto: BERNADETT SZABO

Der møter Argentina Nederland, som slo USA 3-1 tidligere lørdag. Kvartfinalen spilles fredag 9. desember.

Dermed lever Messis drøm om å ta det ene trofeet han mangler.