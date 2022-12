Mbappé forbløffet: – Ingen tvil om at han er verdens beste

Frankrike - Polen 3-1 (1-0)

I fjorårets EM gikk Frankrike på et bananskall i åttedelsfinalen, og tapte for Sveits. Kylian Mbappé ble syndebukk med bom i straffesparkkonkurransen.

Men mot Polen i VM viste franskmennene, og spesielt Mbappé seg fra en annen side. De regjerende verdensmesterne vant 3-1, og er klar for kvartfinalen.

Mbappé var den store spilleren, og vartet opp med to vakre mål. Nå er 23-åringen oppe i ni VM-mål allerede.

Rekorden har tyske Miroslav Klose på 16 scoringer.

– Mbappé kommer til å ta Klose sin rekord hvis han unngår alvorlige skader. Når han presterer som han gjør i dette VM er det ingen tvil om at han er verdens beste spiller, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

For et treff!

Han begrunner påstanden slik:

– Han er så rask, så teknisk og så effektiv at han til tider er umulig å stoppe. Benzema ble skadet i forkant av mesterskapet, men ingen savner Real Madrid-stjeren nå. Giroud har kommet inn i laget, og kanskje har det frigjort enda mer for at Mbappé kan vise frem sine ekstreme ferdigheter, sier Mathisen og fortsetter.

– Hver gang han er involvert i spillet sitter man med en forventing om at noe skal skje, og når han spiller opp mot sitt beste nivå skjer det ofte noe ekstraordinært.

Mathisen er overbevist om at Mbappé overtar hegemoniet i fotball-verden fra Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

– Vi som elsker fotball har vært bortskjemt med Messi og Ronaldo sine prestasjoner på et skyhøyt nivå i en årrekke. Begge de spiller nok sitt siste VM, og de neste ti årene er Mbappé den nye kongen. For et fyrverkeri av en fotballspiller!

Senere i kveld blir Frankrikes motstander klar. England er favoritter mot Senegal i en kamp som du ser fra klokken 19.30 på TV 2 Direkte.

– Jeg er veldig imponert over det franske laget til nå i VM. De har hatt full kontroll, og de ser ut til å ha enda mer å gå på når motstanderen blir tøffere. Mange var spente på hvordan Didier Deschamps skulle klare seg uten flere av sine største stjerner, men til nå har det gått knirkefritt for Mbapp´€ og co, sier eksperten.

Polen var i utslagsrundene for første gang siden 1986, men for Robert Lewandowski og co. ble det en skuffende kveld, selv om han fikk seg et trøstemål på overtid.

Tok fransk rekord

De franske favorittene åpnet best, og testet Wojciech Szczęsny ved flere anledninger i innledningen. Men også Robert Lewandowski fikk brukt skuddfoten.

Etter halvtimen burde Frankrike ledet. Ousmané Dembélé serverte Olivier Giroud på åpent mål, men spissen skled ballen utenfor. Stor, stor sjanse.

Så var det Polens tur til å sløse. På rekke og rad prøvde polakker å overliste Hugo Lloris, men ingen av de tre avsluttingene gikk i mål.

Rett før pause fikk Giroud sjansen på nytt. Kylian Mbappé spilte 36-åringen gjennom, som sendte ballen videre i mål

Tidligere i VM tangerte AC Milan-spissen Thierry Henry som Frankrikes mestscorende, med med sitt mål nummer 52 mot Polen innehar han rekorden alene for Les Bleus.

Etter pause viste Giroud seg nok en gang frem, og satte ballen i mål med et lekkert brassespark. Men dommeren hadde blåst for et frispark til Polen, som i etterkant så billig ut.

Mbappé-show

Kylian Mbappé ville ikke være dårligere. Franskmennene gjenvant ballen, og satte i gang en superkontring. Dembele fant Mbappé, som fra rundt 14 meter banket ballen i mål.

Men PSG-spilleren var ikke ferdig. Han overgikk scoringen sin, og sørget for kunstmål mot slutten.

Langt på overtid fikk Polen straffe etter en hands. Det første forsøket fra Robert Lewandowski var en pinlig bom, men han fikk prøve seg på nytt da flere franske spillere løp for tidlig inn i 16-meteren.

Denne gangen var Lewandowski sikker, og fikk i det minste med seg sitt andre VM-mål.

I kveld blir motstanderen til Frankrike avgjort. England er favoritter mot Senegal. Den kampen ser du på TV 2 Direkte fra klokken 19.30.