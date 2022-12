Marokko-stjerne skjelte ut Infantino

Da sluttsignalet lød i bronsefinalen mellom Kroatia og Marokko, styrtet flere marokkanere til for å klage på den qatarske dommerens innsats.

Ifølge flere medier ytret PSG-stjerne Achraf Hakimi også misnøyen til øverste hold. Marokko-spilleren skal ha konfrontert Fifa-president Gianni Infantino i spillertunnelen.

Ifølge SVT-journalist Johan Kückükaslan var det høy temperatur.

– Han var veldig, veldig høylytt og sa «Nå er det andre kampen på rad dere gjør sånn mot oss. Hva feiler dere?».

SVT-journalisten skal så ha tatt opp sin mobil for å filme, men det likte ikke Fifa.

– De ville at vi skulle slette bildene. Det er klart at det er sjenerende bilder for dem, og det er litt naivt å tro at et titalls journalister ikke skal rapportere om det de bevitnet, sier Kückükaslan.

Overfor NRK bekrefter Hakimi at han kom med noen alvorsord til den mektige Fifa-presidenten.

– Jeg var litt sur for det som skjedde i kampen. Men det blir mellom Infantino og meg, jeg har mye respekt for ham, og da jeg møtte ham litt senere beklaget jeg ordene jeg hadde brukt. Jeg var såret etter kampen, sier Hakimi til NRK.

Gianni Infantino delte ut medalje til hoveddommer Abdulrahman Al Jassim fra Qatar. Foto: ODD ANDERSEN

Det vakte oppsikt da Fifa oppnevnte dommer Abdulrahman Al-Jassim fra Qatar til å lede bronsefinalen. Tidligere i mesterskapet hadde dommeren kun dømt gruppekampen mellom Wales og USA.

Marokko-spillerne ropte på straffe flere ganger i løpet av oppgjøret, men det var ingen av avgjørelsene som ble omgjort av VAR.