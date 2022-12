Marokko kan sikre avansement: – Noe av det største i historien

FOTBALLINTERESSERT: Yousef Hadaoui (41) er best kjent som komiker, men han har også et stort fotballhjerte. Han er blant dem som er begeistret over Marokkos prestasjoner i VM så langt. Foto: Heiko Junge / NTB

Med fire poeng på to kamper og en andreplass i gruppa før siste gruppespillkamp, har Marokko reelle muligheter til å avansere fra gruppe F.

Atlasløvene står med lik poengsum som Kroatia (4), men er bak kroatene på dårligere målforskjell. Med seier eller uavgjort mot Canada vil Marokko være sikret avansement.

Det var det ikke mange som hadde trodd i forkant av mesterskapet i gruppe med Belgia og Kroatia, som i skrivende stund innehar henholdsvis 2. og 12. plassen på Fifa-rankingen.

Komiker og skuespiller Yousef Hadaoui (41) har fulgt Marokko i en årrekke, men mener likevel at årets utgave av Marokko skiller seg ekstra ut, både på og utenfor banen, og på grunn av nye treneren.

Sensasjonell seier

Prestasjonene til det nordafrikanske laget har skapt stor begeistring, og Hadaoui har latt seg begeistre av det Marokko har levert i VM.

– For å si det sånn så har jeg akkurat fått tilbake stemmen min etter to dager med skriking og feiring, sier Hadaoui, og fortsetter:

– Er det én ting som gjør meg klin kokkos, så er det når Marokko spiller i VM, spesielt ettersom jeg ikke hadde noen forhåpninger før mesterskapet. Det samholdet man ser i det marokkanske laget nå har jeg ikke sett tidligere, og jeg har fulgt med mye.

2-0-seieren over Belgia i gruppespillets andre kamp sendte sjokkbølger gjennom fotballverden, og føyer seg samtidig inn i rekken over sensasjonelle seiere i årets VM.

Fra før har både Saudi-Arabia og Japan skapt store overskrifter med sine seire over henholdsvis Argentina og Tyskland.

– Jeg elsker underdogene. Det er alltid noen lag som dukker opp i sånne mesterskap som man på forhånd ikke forventer noe av. I forkant av mesterskapet så var det kun snakk om Belgia og Kroatia fra gruppa vår, ingen hadde tro på Marokko. Men så slår vi Belgia, sier Hadaoui.

– Det (seieren over Belgia) er noe av største som har skjedd i Marokkos historie.

Klikker i vinkel etter VM-kamp

– Livredd for denne kampen

Canada står med to tap og har følgelig ingenting å spille for i siste kamp. Til tross for tap mot både Belgia og Kroatia, har John Herdmans mannskap vist svært gode takter spillemessig.

Mot Kroatia tok Canada ledelsen etter kun to minutter, men raknet fullstendig utover i kampen, og tapte til slutt 1-4. Mot Belgia hadde de et massivt sjansemessig overtak, men klarte aldri å omsette sjansene i mål.

Hadaoui tror Canada kommer til å bite godt fra seg selv om de ikke har noe annet enn heder og ære å spille for i siste kamp. Han tenker spesielt på da Marokko var i en liknende situasjon i VM i 2018.

– Jeg er livredd for å møte et Canada-lag som ikke har noe å spille for. Denne kampen minner meg om VM i 2018 da Marokko ikke hadde noe å spille for i siste kampen i gruppespillet. Det endte med at vi storspilte mot selveste Spania, sier Hadaoui, og legger til:

– Jeg håper virkelig at Marokko ikke tar denne kampen for gitt selv om Canada ikke har noe å spille for.

Sammendrag: Belgia - Marokko 0-2

Kan ta gruppeseier

Skulle Marokko ende på andreplass i sin gruppe, venter gruppevinneren av gruppe E i åttendelsfinalen.

I øyeblikket er det Spania som troner øverst i gruppe E før siste kamp.

Dersom Marokko skulle klare det sensasjonelle - å vinne sin gruppe - er det gruppetoeren fra gruppe E som blir motstander i åttendelsfinalen.

– Jeg håper bare vi unngår Tyskland! Spania er jeg ikke spesielt redd for siden vi viste sist vi møtte dem i VM at vi kan utrette noe mot dem, sier Hadaoui.