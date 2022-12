Marokko er snudd på hodet: – Fullstendig kaos!

I gruppe med Kroatia og Belgia, var det få som levnet Marokko veldig store sjanser til å ta seg videre i VM.

Men Marokko imponerte stort, slo blant annet Belgia 2-0 og tok seg videre i VM.

Da tok det fullstendig av både i Marokko – og hjemme hos familien til tidligere Vålerenga- og Hønefoss-spiss Kamal Saaliti.

– Det var et kaos av lykke! Jeg har spilt fotball selv, vært spiss og scoret mål. Men jeg tror jeg aldri har feiret på den måten, sier Saaliti i TV 2s VM-podkast.

I videoen øverst i denne saken kan du få et lite inntrykk av gledesscenene som utspilte seg hjemme hos familien.

Kamal Saaliti vokste selv opp i byen Midar i Marokko. Båndene til landet er sterke, og da Belgia-seieren var et faktum tok følelsene fullstendig overhånd.

– Jeg tror det handler litt om en urettferdighet vi har følt på. Det at man er liten og at man er fra et kontinent der det har vært mye urettferdighet. Det er sånn at «yes, nå viser vi dere at vi kan», sier Saaliti om seieren over andreplassen på FIFA-rankingen.

Belønningen: Åttedelsfinale i VM mot Spania i kveld.

Tror Marokko kan overraske

Tarik Elyounoussi, som har 60 A-landskamper på Norge på samvittigheten, vokste selv opp i Marokko. Han flyttet til Norge da han var elleve år gammel.

JUBELSCENER: Det brøt ut spontane jubelscener i hovedstaden Rabats gater da avansementet var sikret. Foto: AFP.

Nå tror han Marokko kan overraske mot Spania i kveld.

– Jeg tror det er en helt åpen kamp. Mange tror at Spania skal få det lett, men jeg tror det er mulig. Marokko trives godt mot lag som liker å spille ball. Marokko er et smart, kompakt lag som også har et par jokere, sier han.

Elyounoussi – som stortrives i Japan og nylig forlenget kontrakten sin med Shonan Bellmare – er ikke i tvil om at suksessen i VM kan bety mye for marokkansk fotball.

– VM er jo det beste utstillingsvinduet som finnes. Det er med å løfte interessen for landet, sier han.

Han mener landets trener, marokkanske Walid Regragui er i ferd med å få til noe stort.

– Det står stor respekt av jobben han har gjort. Han blir folkehelt om de slår Spania, melder Elyounoussi.

MAROKKO-LINK: Omar Elabdellaoui og Tarik Elyounoussi er to av flere spillere på det norske landslaget med de siste årene med marokkanske aner. I kveld tror Tarik at mange kan bli overrasket over Marokko. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Ingenting samler folket mer

Selv har Elyounoussi sterke fotballminner fra barndommen. VM-kampen mot Norge i 1998, er et av minnene.

– Jeg bodde i Marokko, mens pappa bodde i Norge. Jeg husker vi ringte fram og tilbake til hverandre etter hvert som målene ble scoret, sier Elyounoussi om kampen som til slutt endte 2-2.

I ettermiddag er han overbevist om at det blir stemning i Marokkos gater.

– Jeg husker fra min barndom at det var folkefest da Marokko spilte landskamp. Cafeene, og de er det mange av, er stappfulle. Det er den store begivenheten, sier Elyounoussi.

Kamal Saaliti har selv fått flere rapporter fra bekjente i Marokko underveis i mesterskapet. I TV 2s VM-podkast, forteller han engasjert om rapportene.

– Marokko er snudd opp-ned! Det er ingenting som samler det marokkanske folket mer enn landslaget. Det har enorm påvirkningskraft. Alle er samlet på café og ser kamp. Da de spilte uavgjort mot Marokko, ble det feiret som en seier i gatene. Det var fullstendig jubel. Og etter Belgia-kampen: Da var det kaos. Fullstendig kaos, sier Kamal Saaliti.

I kveld drømmer Saaliti om at et nytt eventyr skal skrives i Marokkos historie.

– Det betyr noe ekstra. Det får fram så sterke følelser. Når landslaget gjør det bra, så gjør det noe med stoltheten. Det marokkanske kommer litt ekstra fram når landslaget gjør det bra, sier han.