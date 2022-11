Målløst og sjansefattig mellom Kroatia og Marokko

Det ble en jevn og intens VM-kamp mellom Kroatia og Marokko. De første 45 minuttene var en stilstudie i kontrollert forsvarsspill. Ingen av lagene var villige til å risikere noe for å få ledermålet.

På overtid i omgangen fikk Kroatia kampens største sjanse. Nikola Vlasic løp seg fri i feltet og fikk et fint innlegg fra Borna Sosa. Marokko-målvakt Yassine Bounou avverget forsøket med en fin beinparade.

Så var det Luka Modrics tur. Midtbaneveteranen fikk ballen i returrommet og banket til, men ballen gikk en god meter over tverrliggeren.

Lagenes forsiktige tilnærming fortsatte etter pause. Dejan Lovren kom nærmest etter en hjørnespark fem minutter ut i omgangen, men forsøket ble stoppet av Marokkos Sofyan Amrabat.

Verken Kroatia eller Marokko maktet å sette inn en skikkelig sluttspurt for å sikre seg tre poeng. Dermed ebbet kampen ut med 0-0 - et resultat som også ga et godt bilde av kampen.

– Kampen går inn i VM-historien som en stor parentes, var konklusjonen til NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.