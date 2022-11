Maguire tar Ronaldo i forsvar: – Tidenes beste fotballspiller

Manchester United-kaptein Harry Maguire uttalte seg om Cristiano Ronaldo for første gang siden portugiserens Old Trafford-exit.

Cristiano Ronaldo har spilt sin siste kamp for Manchester United etter at kontrakten ble terminert tidligere denne uken.

Det skjer i kjølvannet av Ronaldos kontroversielle intervju med Piers Morgan, der portugiseren gikk knallhardt ut mot blant andre klubbeierne og manager Erik ten Hag.

Manchester United-kaptein Harry Maguire fikk ikke overraskende spørsmål om sin tidligere lagkamerat på torsdagens pressetreff.

– Ingen fotballspillere liker å bli kritisert, men det er en del av spillet. Cristiano er tidenes beste fotballspiller, og han blir kritisert hvert eneste dag. Hvis han kan bli kritisert, kan alle det, sier Maguire, gjengitt av Sky Sports.

– Han blir kritisert daglig, så det er noe som skjer alle spillere. Vi kan kun dra på trening og gjøre vårt beste, fortsetter stopperen.

Ronaldo utfordret: Knekker sammen av resultatet

Beskjeden om Ronaldos exit i Manchester United kom samme dag som det ble bekreftet at storklubben er til salgs.

Maguire hevder han har brukt lite energi på eiersituasjonen.

– Det har vært veldig enkelt (å stenge det ute). Jeg er her med England i VM, så det er lett å distansere seg. Jeg er fokusert på å vinne hver kamp med landet mitt. Det har vært mye snakk om klubben min, men jeg er fokusert på England, sier Maguire.

Til tross for lite spilletid under Erik ten Hag denne høsten, har Maguire vært førstevalg på stopperplass for Gareth Southgate. England vant VM-premieren 6-2 mot Iran.

Fredag klokken 18.30 venter den TV 2-sendte kampen mot USA.