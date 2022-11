Lyn-helten fronter VM – gir Vesten klar beskjed

Ali Al-Habsi (40) er ambassadør for fotball-VM i Qatar. Han håper at kulturen i gulfstaten blir respektert.

Smilet sitter løst hos Ali Al-Habsi. I den qatarske solsteiken minnes den tidligere Lyn-keeperen det norske været når han ser TV 2s mikrofon.

– Sånt vær har dere ikke i Norge!

Keeperhanskene er lagt på hyllen. Nå tjener den tidligere Lyn-målvakten penger på å fronte VM i Qatar.

– Jeg vil at alle skal komme her og nyte fotballen. Supportere, spillere og journalister. Jeg vil at dere skal respektere kulturen. Det er det viktigste for oss. Det er det jeg kan si, sier Al-Habsi til TV 2 i Doha.

NORSK FORTID: Ali Al-Habsi spilte i Lyn fra 2003 til 2006 før han meldte overgang til Bolton og Premier League. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Al-Habsi føyer seg inn i rekken av fotballprofiler som er ambassadører for VM. Den aller mest prominente er David Beckham, som ifølge engelsk presse har mottatt 1,8 milliarder norske kroner for å promotere VM.

Klar beskjed til Vesten

Kritikken mot Qatar-VM fra den vestlige verden har vært kolossal.

Menneskerettighetsbrudd, LHBTQ+-fiendtlig kultur og grufulle forhold for migrantarbeidere er bare noen av årsakene til motstanden til Qatar-VM.

– Forstår folk denne verdenen? Forstår journalister og Vesten denne delen av verden?

– Selvfølgelig. Da jeg dro til Norge og Europa var det viktigste å respektere kulturen. Det er det viktigste for meg. Jeg måtte forstå og respektere kulturen. Uansett hvor man drar, så må man respektere alle, sier Al-Habsi, og tilføyer:

– I Qatar, ønsker vi alle velkommen. Jeg er sikker på at supportere og lag vil respektere kulturen. Det handler om respekt. Som jeg sa: Jeg var i Europa, og alle respekterte meg som muslim. Vi respekterer alle. De respekterer alle, og alle kulturer.

Støttes av VM-vinner

Frankrike-kaptein Hugo Lloris, og vinner av VM i 2018, har sagt at han ikke vil spille med regnbuefarget kapteinsbind, av respekt for Qatar:

– Når vi ønsker gjester velkomne til Frankrike, vil vi gjerne at de respekterer våre regler og vår kultur. Jeg vil gjøre det samme når jeg kommer til Qatar, sier Lloris.

For dette har Tottenham-stjernen mottatt kritikk.

REGJERENDE MESTER: Frankrike, ledet av Hugo Lloris, vant VM i Russland i 2018. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Flere land vil imidlertid vise sin støtte til LHBGT+-miljøet med å spille med regnbuens farger på armen. Gareth Bale og Harry Kane er blant dem.

– Hva skal til for at vi ikke får kritikk?

Danmark skal også spille VM. Store deler av en danske befolkningen mener at det danske fotballforbundet ikke har protestert nok mot forholdene i Qatar.

Danmarks landslagssjef, Kasper Hjulmand, svarer slik til dansk TV 2:

– Det er kjempevanskelig, for jeg vil rope og skrike og gi gass.

VANSKELIG: Kasper Hjulmand synes det er utfordrende at VM avholdes i Qatar. Foto: AMR ABDALLAH DALSH

– Gjør jeg det, og vi taper mot Tunisia, vet jeg hva alle vil si: «Du har fokus på feil sted. Det skulle vært på fotball.»

– Det er det jeg får høre mest. Uansett hva vi gjør, kritiseres det. Så jeg må spørre: Hva skal til for at vi ikke får kritikk?