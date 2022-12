Luka Modric til TV 2: – Det er kjærlighet!

Den kroatiske ballvirtuosen ble historisk i 0-0-kampen mot Marokko den 23. november.

Da ble han den første spilleren noensinne til å spille i både EM og VM i tre ulike tiår.

Leverer fortsatt

Mens han fortsatt var Dinamo Zagreb-spiller, fikk han to innhopp som 20-åring i Tyskland-VM i 2006.

To år senere spilte han hovedrollen for Kroatia, scoret i EMs åpningskamp som den yngste kroaten noensinne, og storspilte i kamper mot blant andre Tyskland.

«Den kroatiske Cruyff» ble tatt ut på turneringens lag. Da var han allerede klar for Tottenham. Siden har han spilt i 2016- og 2020-EM og 2018- og 2022-VM, inkludert en finale mot Frankrike for fire år siden.

I Qatar har den nå 37 år gamle midtbanespilleren fortsatt å vise frem hele sitt spektakulære register, med både pasninger og gjenvinninger som får fansen til å stå opp av setene sine.

TV 2 møtte Modric i pressesonen etter 0-0-kampen mot Belgia, der Kroatia sikret seg avansement til åttedelsfinalen.

Han har åpenbart seg som både et historisk talent i starten av 20-årene, og som en historisk veteran i slutten av 30 årene.

Risikerte bot

Spørsmålet var åpenbart:

– Kan du prøve å forklare folk som lurer, hvordan det er mulig å holde seg på et så høyt nivå over så lang tid?

– Jeg aner ikke, for å være helt ærlig, sier Modric til TV 2 med et stort glis.

Han ler og drar seg i håret.

– Nei da, det er bare dedikasjon og det jeg gjør dag for dag, hvordan jeg tar vare på meg selv, legger Real Madrids superstjerne til.

Så fortsetter han:

– Det er kjærlighet!

– Kjærligheten jeg har for fotball, kjærligheten jeg har for å spille for landslaget mitt.

LOVE IS THE ANSWER: Luka Modric feirer Ballon d'Or med kona Vanja, sønnen Ivano og datteren Ema. Foto: FRANCK FIFE

– Jeg tror det er det som utgjør forskjellen, fullfører Modric, takker for seg og går i intervjuet.

Forutsetningen for det korte intervjuet i pressesonen var at det kun ble stilt ett spørsmål; Modric måtte nemlig rekke spillerbussen for å unngå bot, fortalte Kroatias pressesjef.

