Lionel Messi til TV 2: Kryptisk om bildene som går viralt

STJERNENE SNAKKET: Robert Lewandowski og Lionel Messi slo av en prat etter oppgjøret mellom Polen og Argentina. Begge er videre i VM til tross for at Argentina vant 2-0. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Messi er av mange ansett som tidenes beste fotballspiller.

Han er derimot ikke kjent som den mest snakkesalige.

Argentineren pleier i de aller fleste tilfeller å unngå møter med pressen, og det går lang tid mellom hvert intervju han gjør.

Ettersom han attpåtil hadde bommet på et straffespark i Argentinas 2-0-seier over Polen, var det desto mindre grunn til å forvente at superstjernen ville gi mediene det de ville ha.

– Han kommer til å gå rett igjennom her, sa en av de hundrevis av argentinske journalistene som har tatt turen til Qatar for å dekke Messis siste VM.

Men plutselig dukket Messi opp bak reklameveggen, og istedenfor å passere de ropende journalistene, stoppet han opp foran et knippe spansktalende TV-journalister samt TV 2.

Den uventede opptredenen skapte fullt kaos i pressesonen ettersom flere fikk med seg at Messi hadde bestemt seg for å snakke.

Journalistene strømmet til, og trengselen ble så stor at Argentinas pressesjef måtte bruke alle sine krefter til å dytte mot gjerdet så det ikke skulle kollapse mellom Messi og pressen – en yrkesbetegnelse som brått fikk dobbel betydning.

Mediestorm etter tale

Så fort Messi antydet at han nærmet seg slutten av svaret sitt, ropte journalistene ut spørsmålene sine i desperate forsøk på å fange 35-åringens oppmerksomhet.

TV 2 stilte et av spørsmålene. Det handlet om bildene som raskt gikk sin seiersgang på sosiale medier, av Messi og den polske stjernen Robert Lewandowski som snakket sammen med hendene foran munnen etter kampslutt.

Øyeblikket mellom ikonene gikk viralt, ikke bare på grunn av stjernestatusen deres, men også på grunn av spenningen som etter alt å dømme finnes mellom dem.

Da Messi vant Ballon d'Or i 2021, nevnte han nemlig Lewandowski i takketalen sin.

– Alle vet, og vi er alle enige om, at du burde vunnet i fjor. Jeg synes France Football burde gi deg Ballon d’Or for 2020. Du fortjener den og burde ha den hjemme, sa Messi fra scenen.

Det franske magasinet valgte ikke å dele ut prisen på grunn av pandemiens innvirkning på fotballåret 2020. Etter hvert svarte Lewandowksi på Messis uttalelse i et intervju med polske medier.

– Jeg er ikke så entusiastisk over tanken på å få 2020-prisen. Men jeg håper det Messi sa, var en ærlig uttalelse fra en fantastisk spiller, og ikke bare tomme ord, svarte Lewandowski.

Han sa også at han ble svært skuffet over at han tapte mot Messi i 2021. Polakkens ord skapte en ny mediestorm og spekulasjoner om intriger mellom de to. Det bidro Messi ytterligere til tidligere i år da han i et intervju med TyC slo tilbake mot Lewandowski igjen.

– Jeg er ikke enig med det han sa, men jeg ilegger ham ikke mer vekt enn som så, sa Messi og fortsatte:

– Året da jeg vant (2021), var han ikke best.

– Jeg kommer aldri til å lekke ting

Tilbake på Stadium 974 i Doha:

– Hva sa du til Lewandowski etter kampen?

– Nei, nei. Det snakker jeg ikke om, sier Messi til TV 2.

Han utdyper etter hvert:

– Jeg har lært at alt som skjer på banen, blir på banen. Og alt som skjer i garderoben, blir i garderoben. Jeg kommer aldri til å lekke ting som vi forteller hverandre i fortrolighet.

Ut fra videobildene som sirkulerer av Messi og Lewandowskis diskusjon, ser det ut til å ha vært god stemning mellom de to. Etter å ha utvekslet noen ord i hverandres ører, klappet de hverandre vennlig og gikk hvert til sitt.

HYGGELIG STEMNING: Det så ut til å gå bedre mellom Robert Lewandowski og Lionel Messi etter kampen onsdag. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Messi var svært fornøyd med lagets prestasjon til tross for at han selv bommet på et straffespark. Selv om han ikke tegnet seg på scoringslisten, var han hjernen bak det aller meste som foregikk i Argentinas angrepsspill.

– Vi fant tilbake til det spillet og det laget vi ønsker å være, sier Messi.

Etter at Wojciech Szczęsny reddet straffesparket hans i første omgang, reagerte de argentinske tilskuerne med å tilbe Messi fra tribunen for å vise ham støtte.

– Vi kom styrket ut av det straffesparket, mener Messi selv.

– Vi viste hvem vi er som lag og gruppe, og gjorde en stor kamp, sier han.

«Enkel» VM-vei

VM begynte på verst tenkelig vis for Messi og Argentina da de gikk på et sjokktap mot Saudi-Arabia i første kamp.

– Sannheten er at vi tok det veldig ille opp, men vi brukte det som læring, og vi har kommet styrket ut av det, sier han.

Nå gleder superstjernen seg over den gode stemningen som utvikler seg mellom laget og supporterne, som ble værende på stadion lenge etter kampslutt for å feire avansementet til åttedelsfinalen.

Der skal Argentina møte Australia, før de i kvartfinalen møter enten Nederland eller USA. Etter å ha fått et skudd for baugen tidlig i mesterskapet, lever Messis «siste dans» dermed i beste velgående.

– Dette mesterskapet har vist at alle kan slå alle. Det er veldig jevnt. Det finnes ingen enkle motstandere, sier Messi.

Så gikk han videre med en genser knytt rundt halsen, som han innrømmet å ha på fordi det varierer fort mellom varmt og kaldt når man beveger seg mellom de aircondition-fylte gangene på stadion og den varme Doha-natten på utsiden.