Langer ut: – Neymars største tabbe var å bli født i Brasil

Brasil fikk en strålende start på VM da de slo Serbia 2-0 i åpningskampen.

Seieren kom likevel med en liten bismak, ettersom stjernespilleren Neymar måtte forlate banen med en ankelskade.

Skaden setter Neymar ut resten av gruppespillet, men landslaget håper at talismanen deres vil bli klar til sluttspillet.

Bildene Brasil ikke vil se

Men stjernespilleren har ikke bare fått lykkeønskninger etter skaden. På hans Instagram har det haglet med spydige kommentarer. Fra egne landsmenn.

Grunnen er at Neymar har vist massiv støtte til Brasils avtroppende president Jair Bolsonaro. En president som har splittet Brasil.

For fire uker siden tapte Bolsonaro valget og ble med det ikke gjenvalgt.

Nå har flere brasilianske profiler tatt til sosiale medier for å få en slutt på kritikken Neymar opplever fra egne landsmenn under VM.

En av de som har vist sin støtte til Neymar er legendariske Ronaldo.

– Jeg er sikker på at flesteparten av alle brasilianere, som meg, beundrer og elsker deg. Talentet ditt har gjort at du blir beundret over hele verden. Men dette har også ført til at du må takle så mye misunnelse og stygghet, er noe av det Ronaldo skriver på Instagram.

– Ikke hør på de feige og misunnelige. Ta heller imot kjærligheten som kommer fra størsteparten av landet ditt, skriver «fenomenet».

LEGENDE: Ronaldo blir sett på som en av tidenes beste spisser. I Brasil er han en folkehelt. Foto: Dusan Vranic

– Brasil fortjener ikke Neymar

Neymars lagkamerat på landslaget, Raphinha, har også fått nok av drittslengingen Neymar får.

I en post på Instagram langet han ut.

– Argentina behandler Messi som en gud, Portugal behandler Cristiano Ronaldo som en konge. Brasilianerne håper Neymar knekker beinet sitt, så trist, skrev Raphinha på Instagram.

– Den største tabben i hans karriere, det var at han ble født som brasilianer. Dette landet fortjener ikke talentet og fotballferdighetene hans.

STØTTE: Neymar mottar støtte fra Raphinha. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Raphinha fikk støtte fra flere etter meldingen sin. Men han fikk også hat fra den brasilianske delen

Neymar har også lovet å feire med en «22»-hilsen når han scorer sitt første VM-mål. Tallet 22 er Bolsonaros nummer på de elektroniske stemmeurnene i Brasil.