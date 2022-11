Langer ut mot Infantino: – Bruker samme retorikk som farlige statsledere

Lise Klaveness besøkte NRKs VM-studio i etterkant av Spanias storseier over Costa Rica.

Der gikk hun hardt ut mot nåværende Fifa-president Gianni Infantino.

– Han har redusert all kritikk til å handle om dobbeltmoralisme fra vesten og brukt samme retorikk som farlige og skumle statsledere, sa hun.

Fifa og Infantino er i hardt vær rundt håndteringen av den ønskede regnbue-markeringen.

Gjenopplev Infantinos surrealistiske tale i forkant av VM i Qatar:

Ny periode

52-åringen har de siste årene bodd i Qatar. Klaveness sa i direktesendingen at sveitseren «klipper snoren til Europa» og fjerner seg fra universelle verdier han selv har frontet.

Infantino tok over presidentskapet etter Sepp Blatter i 2016.

Han blir etter alle solemerker valgt for en ny periode som fotballens øverste leder under Fifa-kongressen i mars neste år, siden ingen andre motkandidater meldte seg innen fristen.

– Vi har blitt mer urolige

Tidligere onsdag sa Lise Klaveness til NRK at NFF ønsket en ny motkandidat til Fifa-presidenten.

– Dette er en holdning vi har hatt over tid og som ikke har endret seg under mesterskapet. Vi ba om et møte med ham i Doha, for å si det til ham, sier Klaveness til TV 2 onsdag kveld.

Et møte Infantino for øvrig aldri dukket opp på.

I DOHA: TV 2s Trine Melheim Næss intervjuer Lise Klaveness i Qatar. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Flere land har gjort som Klaveness og NFF - og tatt til motmæle mot Infantino og Fifa.

Det danske fotballforbundet (DBU) slaktet organisasjonen onsdag, mens tyske kolleger har signalisert at de vil ta Fifa til Idrettens voldgiftsrett.

– Vi har blitt mer urolig de siste dagene. Det har vært en atferdsendring hos Fifa, Infantino og hans team de siste dagene, forklarer Klaveness til TV 2.

Fotballpresidenten tror dette er grunnen til endringen:

– Jeg tror det er en demonstrasjon av makt og uttrykk for at de er lei av kritikken som har kommet i lang tid.