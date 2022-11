Langer ut mot Fifa: – Aldri opplevd lignende

Det danske fotballforbundet (DBU) meldte at de skulle snakke ut om utviklingen i «One Love»-debatten onsdag.

– Vi skrev til Fifa i september, at vi aktet å bære det omstridte kapteinsbindet i VM, men vi fikk ingen svar, sier direktør Jakob Jensen.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon akkurat nå. Jeg er ikke bare skuffet, jeg er sur. Jeg har aldri opplevd lignende, sier fotballpresident Jesper Møller.

Møller forteller at de er misfornøyd med Gianni Infantino som Fifa-president.

– Det er kun én kandidat, og vi må se, om det kommer en ny kandidat. Det er stadig litt mer tid. Men Danmark kommer ikke til at støtte den nåværende president, sier han.

– Sterke reaksjoner

Danmarks fotballdirektør setter pris på Jesper Møllers beslutning om å ikke stemme på Infantino.

– Det er meget viktig for spillerne og trenerne, at DBU fra øverste hold tar avstand til det Fifa gjør, sier Peter Møller.

Mandag bestemte sju europeiske nasjoner seg for å ikke bruke regnbue-kapteinsbind under VM i frykt for sportslige sanksjoner i form av gult kort.

– Det er ikke bare et gult kort, men Fifa truer spillerne med karantener eller verre. Det er helt uhørt. Vi kan ikke få et klart svar, og det er jo vanvittig, sier fotballdirektør Peter Møller.

Belgias-forsvarsspiller Jan Vertonghen fikk spørsmål om temaet på pressekonferanse onsdag.

– Vi blir overvåket. Jeg er ikke en person som uttaler meg i sterke ordlag politisk, men jeg er litt redd for å snakke om det, sier belgieren og fortsetter:

– Vi er her for å spille fotball, men når vi ikke får lov til å vise støtte til helt vanlige ting, som nei til rasisme og diskriminering ... Vi får ikke engang lov til å si det, sukker han.

– Vi er veldig frustrert over Fifas avgjørelse som vi mener er uten like. Spillerne og trenerne våre er skuffet. De er sterke støttespillere for inkludering og vil vise sin støtte på andre måter, lød uttalelsen fra de sju nasjonene mandag.

Saken oppdateres.