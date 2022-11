Kulthelten som gir underdogene troen på det umulige

Det glatte håret, den oppkneppede hvite skjorten og den solbrune huden.

Hervé Renard er ikke som andre managere.

– Jeg bruker den hvite skjorten siden det er en vinner-skjorte. Jeg er litt overtroisk, som mange andre i fotballen. Nå snakker folk om skjorten, så jeg kommer ikke til å bytte den ut, sier Renard i et intervju med The Athletic.

– Jeg kommer til å avslutte karrieren i den hvite skjorten, selv om jeg ikke vinner noe mer, men jeg håper selvsagt å vinne noe, sier Renard.

Franskmannen har endt opp som en fiasko hver gang han har forsøkt seg i Europa. Men i Afrika har han vært en folkehelt i mange år.

Tirsdag ble han det også i Saudi-Arabia.

Sjokkseieren over Lionel Messi og Argentina sørget for nasjonal fridag og satte Saudi-Arabia i førersetet i Gruppe C.

– Det er jo han pornotreneren!

I etterkant av seieren har pausepraten til Renard gått sin seiersgang på sosiale medier. Saudi-Arabia ble herjet med i første omgang og kunne ligget under med mange mål.

Etter pause brukte saudiaraberne åtte minutter på å snu kampen.

– Vi har en gal trener!

– Han motiverte oss i pausen, han fortalte ting som fikk oss til å ville spise gresset, sa Abdulelah Al-Malki etter seieren som sjokkerte en hel fotball-verden.

Det afrikanske mirakelet

Etter å ha vært trener i Vietnam, nivå fire i England og nivå tre i Frankrike, fikk Renard muligheten til å trene Zambias landslag i 2008.

I 2010 tok ham dem til kvartfinalen, men det var hans andre opphold som skulle sikre ham legendestatus i Zambia. Etter et opphold i franske Sochaux og Angolas landslag, kom han tilbake til Zambia.

Han ble kalt gal av de fotballinteresserte i Zambia, da han uttalte at denne gangen var målet semifinale.

De skulle bare visst hva som ventet. Laget som kunne hadde to spillere som til vanlig spilte i Europa gikk helt til finalen.

Der sjokkerte de forhåndsfavoritten Elfenbenskysten, som hadde superstjernene Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gercinho og Salomon Kalou i troppen.

SJOKK: Elfenbenskystens stjerner tapte finalen mot Hervé Renard og Zambia. Foto: Rebecca Blackwell

Renard sjokkerte ikke bare hele Afrika. Hele verden ble oppmerksom på mannen i den hvite oppkneppede skjorten og det glatte håret.

– Folk i Zambia sa at jeg hadde plassert dem på kartet. De var så stolte av det laget, det var noe veldig spesielt, sier Renard til The Athletic.

NASJONALHELT: Hervé Renards navn blir aldri glemt i Zambia. Foto: Sydney Mahlangu

– Folk tror jeg dro hit for pengene

Tre år senere ledet han Elfenbenskysten til topps i Afrikamesterskapet også. Han ble tidenes første manager til å vinne mesterskapet med to forskjellige nasjoner.

Han fikk en ny mulighet i den franske klubben Lille etter suksessen, men det ble en fiasko. Etter 13 kamper fikk han sparken. Han dro tilbake til Afrika.

Hervé Renards karriere 1999-2001: SC Draguignan (Frankrike). 2004: Cambridge United (England). 2004: Nam Dinh (Vietnam). 2005-2007: AS Cherbourg (Frankrike). 2008-2010: Zambia. 2010: Angola. 2011: USM Alger (Algerie). 2011-2013: Zambia. 2013-2014: Sochaux (Frankrike). 2014-2015: Elfenbenskysten. 2015: Lille (Frankrike). 2016-2019: Marokko. 2019-: Saudi-Arabia.

Denne gangen tok han Marokko til 2018-VM. Året etterpå fikk han sparken etter en dårlig prestasjon i Afrikamesterskapet.

Nå ville Asia ha en bit av kaken. Nærmere bestemt Midtøsten.

Saudi-Arabia ville se om han også kunne skape magi hos dem. Et land som vanligvis skaper flere overskrifter av brudd på menneskerettigheter, enn fotball.

Under VM har Amnesty beskyldt landet for utnytte VM til å utføre henrettelser.

Ifølge Amnesty har minst 120 personer blitt henrettet i Saudi-Arabia i 2022.

– Enkelte folk hjemme i Frankrike tror jeg kom her kun for penger, og at det ikke er noe fotball i Saudi-Arabia, men det er feil. Det er feil. Dersom du drar på Al-Ittihad mot Al-Hilal så vil du se at det er 60 000 på kampen. Det er et land av fotball, sier Renard.

Han tok dem til VM i nabolandet Qatar. Forventningene var at de ville bli en kasteball i gruppespillet og sitte på flyet hjem allerede etter tre kamper.

Håner Messi: – Du er ingenting!

– Den deilige mannen Hervé Renard

Det spørs om det skjer nå. Seieren over Argentina sørger for at Saudi-Arabia faktisk er i førersetet i Gruppe C.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah lot seg imponere over saudiarabernes kamp mot Argentina.

– Den deilige mannen Hervé Renard og hans Saudi-Arabia har en unik spillestil. Det er en ganske spesiell måte å spille på, den måten de tør å komme på mot Argentina med en skyhøy linje. De drepte alt som var av mellomrom for Messi, sa Amankwah i TV 2s VM-podkast.

Han mener likevel at Saudi-Arabia var heldige som ikke lå under mer til pause. Ifølge Amankwah kunne Argentina scoret fire-fem mål før pause. De klarte bare ett.

– Saudi-Arabia har gjort sin inntreden i VM, og nå er denne gruppen her mye mer spennende enn hva vi hadde forutsett.

