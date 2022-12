Kroatia-legende utvist etter å ha rast mot dommeren

Mario Mandzukic (36) har byttet ut gressmatten med trenerbenken. Tirsdag kokte det over for den tidligere målmaskinen.

Se straffesituasjonen som fikk det til å koke over for Mandzukic i videovinduet øverst! Er du enig med ham?

Ifølge Fifa ble Kroatias assistenttrener Mario Mandzukic utvist etter at Julian Alvarez skaffet straffespark til Argentina.

Den tidligere Bayern München-spissen skal ha blitt rasende etter at dommeren valgte å peke på straffemerket.

Mandzukic skal ha fyrt seg såpass opp at han fikk direkte rødt kort av dommer Daniele Orsato.

Flere av spillerne var også svært misfornøyd med dommerens avgjørelse. Noe som kostet Mateo Kovacic et gult kort.

GOD STEMNING FØR KAMP: De tidligere lagkameratene Bastian Schweinsteiger og Mario Mandzukic smilte og lo før kampstart. Foto: Martin Meissner

Også på den engelske TV-kanalen ITV fikk dommeren kjørt seg.

De tidligere stjernene Roy Keane, Gary Neville og Ian Wright var svært lite imponerte.

– Aldri i verden om det er straffespark, sa Neville.

– De sjekket ikke VAR engang. Jeg har ingen anelse hvorfor, det der er ikke straffe, kontret Wright.

– Jeg er enig med gutta. For meg er ikke det der et straffespark, avsluttet Roy Keane.

I TV 2s VM-studio var stemningen en helt annen.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken mente dommeren gjorde helt rett.

– Det er en klar straffe.

– Du ble veldig glad da dommeren blåste? Ikke fordi du heier på Argentina, men fordi du sa «bra dømt», spurte Simen Stamsø-Møller.

– Ja, Alvarez blir tatt, så ser dommeren an hva som skjer, før han gir straffe. Så blåser han for straffe, gir gult kort, ikke rødt. Så alt er etter boken her.

Kampen endte 3-0 til Argentina.