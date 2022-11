Kritiseres før VM-åpningen: – Det største problemet

Lionel Messis PSG har qatarske eierere og han promoterer for Saudi Arabia, men det ble aldri et tema før supertstjernens møte med sistnevnte.

– Det største problemet jeg har med Messi er at han har valgt å bli ambassadør for Saudi-Arabia. Det er en beslutning som ikke kan forsvares sportslig.

Ordene tilhører TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Lionel Messi står trolig overfor sin siste mulighet til å vinne VM med Argentina i Qatar.

Systematiske menneskerettighetsbrudd av migrantarbeidernes rettigheter har blitt avslørt i vertsnasjonen. I Qatar er det også forbudt å være homoseksuell og kan straffes med inntil sju år fengsel.

35-åringen virker likevel kun å ha et sportslig fokus.

For på tirsdagens pressekonferanse ble Messi spurt om hva som er annerledes med dette verdensmesterskapet.

– Tidene er annerledes, det er en annen periode av sesongen. Vi har vanligvis en måned på å forberede oss. Men vi er klare og har det bra. Det er alltid spesielt å spille i VM, lød det fra argentineren.

Det forbauser ikke TV 2s sportskommentator.

– Det er veldig lite overraskende egentlig. I norsk-europeisk kontekst er vi veldig vant til at dette mesterskapet har et politisk bakteppe og at spillere får slike spørsmål, men slik er det ikke i Sør-Amerika.

– Verre enn Qatar

Messi spiller til vanlig i den franske storklubben Paris Saint-Germain, som eies av Qatar Sports Investments. Han har også promotert for Saudi-Arabia, som Argentina møter tirsdag.

Mina Finstad Berg opplyser at Saudi-Arabia er «verre» enn Qatar.

– Qatar er lenger framme enn resten av gulfen når det kommer til menneskerettigheter med tanke offentlige henrettelser, generell krigføring, undertrykking av journalister og stemmer, sier Finstad Berg.

Gulfstaten skal sammen med Egypt og Hellas ha planer om å søke om VM i 2030. Ifølge New York Times har Infantino oppfordret Saudi Arabia til å søke.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er av CIA blitt beskyldt for å ha beordret drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Bin Salman styrer oljefondet i landet, som er hovedinvestor i Premier League-klubben Newcastle – et oppkjøp som var svært omstridt.

– Messi har valgt å låne ut stjernestatusen sin til ren reklame for turistmyndigheter. Det er ikke en sportslig avgjørelse i det hele tatt, fortsetter TV 2s sportskommentator.

– Ville sendt et tydelig signal

Hun skulle ønsket at Messi og andre superstjerner adresserte dette.

– Det ville gitt en enorm effekt, at det mange mener er tidenes beste hadde gjort dette, og sendt et tydelig signal.

Argentinas medieansvarlig skal ha tatt rundt ti spanske spørsmål, utelukkende om hvor spennende det blir med VM. Det hele ble avsluttet med reportere som ropte «Vamos Leo!».

– Det er spesielt i Norge med den massive kritikken og supportere som boikotter VM. Det er en debatt drevet fram av supportere, der Norge og Tyskland har vært mest synlige, sier Finstad Berg.

Argentina er i tillegg til Saudi-Arabia i gruppe med Polen og Mexico, som spiller senere tirsdag.