Kraftige reaksjoner etter stygg VM-smell: – Stor skam

England - Iran 6-2



Kun et fåtall minutter var spilt av VM-oppgjøret i Doha da Irans sisteskanse Ali Beiranvand og lagkameraten Majid Hosseini skallet sammen med stor kraft etter et engelsk innlegg. Keeperen blødde fra nesen og fikk behandling på banen i mer enn ti minutter.

Beiranvand forsøkte flere ganger å reise seg, men virket omtåket og hadde åpenbart store smerter. Likevel valgte det iranske lagets medisinere å gi grønt lyst til at keeperen kunne fortsette kampen.

Det holdt ikke lenge. Beiranvand forsøkte seg med et utspill, før han sekunder etterpå signaliserte for bytte til benken og satte seg ned på gresset. Etter en ny runde med tilsyn ble sisteskansen båret av banen på båre.

Avgjørelsen om å la Beiranvand spille videre etter kjempesmellen skapte raskt kraftige reaksjoner.

HODESMELL: Iran-duoen Ali Beiranvand og Majid Hosseini kolliderte tidlig i 2-6-tapet mot England. Foto: Alessandra Tarantino

Hoderystende

Den britiske veldedighetsorganisasjonen Headway jobber med problematikken rundt hodeskader. Administrerende direktør Luke Griggs er hoderystende til behandlingen av keeperen.

– Det er en stor skam at Iran-keeperen Alireza Beiranvand fikk bli på banen. Det er irrelevant at han gikk av ett minutt senere, han burde ikke ha blitt værende på banen i ett sekund, langt mindre ett minutt, sier han til PA.

– Han var tydelig ukomfortabel og uegnet til å spille videre. Dette ser ut til å være enda et tilfelle der avgjørelsen tas av spilleren og ikke det medisinske personellet, fortsatte Griggs.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har en protokoll med retningslinjer som skal følges ved hodeskader på banen.

– Dette var den første testen av Fifas VM-protokoll for hjernerystelser, og det var en elendig fiasko, sa Griggs.

Tydelig eksempel

Det britiske spillerforeningen reagerer også.

«Vi har sett et tydelig eksempel, på verdens største fotballscene, på at den nåværende hjernerystelsesprotokollen ikke blir brukt når presset er stort under en kamp», het det derfra.

Tidligere England-spiss Alan Shearer, som jobber som fotballekspert for BBC under mesterskapet er også kritisk.

– Du kommer aldri til å høre en spiller si at han vil byttes ut. De kommer til å si at det går bra. Det var ganske klart at han ikke hadde det bra. De har til og hentet hentet inn en person på tribunen som skal se på video for å gi råd til det medisinske apparatet. Hva i all verden er det han driver med? Ifab svikter spillerne ved ikke å innføre et midlertidig bytte, sier Shearer.

I Fifa-reglene gis laglegen det endelige ansvaret for å avgjøre om en spiller er i stand til å fortsette etter en hodesmell.

England-forsvarer Harry Maguire ble senere i mandagens kamp byttet ut umiddelbart etter at han så ut til å ha pådratt seg noe som kan være en hodeskade.

Det har vært stort fokus på hodeskader i internasjonal fotball de siste årene.

England vant kampen i Doha 6-2.