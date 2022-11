Klaveness reagerer kraftig etter talen - Dette vil hun ta opp med Infantino

Én dag før åpningskampen mellom vertsnasjonen Qatar og Ecuador skapte Gianni Infantino igjen overskrifer.

Den mektige FIFA-presidenten brukte 56 minutter av pressekonferansen i Doha på en smått bisarr monolog der han langet ut mot de mange kritikerne.

NFF-president Lise Klaveness mener talen var bekymringsfull.

– Det var en urovekkende tale. Jeg synes det er ekstremt viktig at vi stiller krav til presidenten og hva betydningen av det han sa i dag. Hvorfor bruker han ikke tid på å anerkjenne kritikken?

– Han burde ønske kritikken velkommen. Vi må jobbe hardt for at vår stemme blir hørt fremover. Vi har ikke ytret vår støtte til hans kandidatur, dette gir heller uttrykk for en stor uro, sier Klaveness til TV 2.

Klaveness reagerer på Infantinos homofili-påstand

– Talen var lite sammenhengende. Jeg synes ikke han brukte sitt mandat som vår tillitsvalgt. Han bygger opp under konflikt.

Hun forteller også at NFF har bedt om møte.

– Jeg hører at han sier vi må snakke om fotball, men vi snakker sjelden fotball i FIFA. Vi jobber med idrettspolitikk. Jeg opplever at dette handler om en hersketeknikk.

– Vi har bedt om møte med Infantino. Og møte med VM-sjefen Hassan Al-Thawadi.

Ifølge Klaveness har Al-Thawadi allerede takket ja til møtet.

– Hva vil dere ta opp i møte med Infantino?

– Bare uttrykke den uroen vi har. Og oppfordre til å bygge tydeligere broer til de landene som har vært og er kritiske.

– Han tok opp i dag at man vil se på et «legacy fund» og en form for migrantsenter. Det er bra og de to tingene vi vil gripe fatt i. Vi er ikke der for å kjefte på ham. Han er valgt og blir værende i fire år til.

Reagerer på homofili-utsagn

Klaveness mener Infantino bommet på mye i lørdagens tale. Spesielt utsagnet om homofili.

– Jeg tenker at han skal være forsiktig med å sette seg selv i offerposisjon. Det skal jeg og være. Det skal vi alle være i denne sammenhengen, sier Klaveness.

– Jeg har og rødt hår, og jeg er homofil. Så de tingene der er ikke relevante for fattige migrantarbeidere som er en del av et trafficking-system som går langt utover fotballen.

– Jeg ble urolig av alt han sa i dag egentlig. Det positive i dag er at han etter veldig mange måneder offentlig snakket om et «legacy fund» og et «workers center». En eller annen form for gjennomslag har vi fått.

Hareide i harnisk

Åge Hareide er langt fra imponert over Infantinos tale.

– Den syns jeg er helt forferdelig. Det har vært mye rart rundt FIFA-presidenten. Spesielt med tanke på at han har vært med å backe VM-tildelingen til Qatar. Det går over alle støvleskaft. Det ser ikke ut til at det er noe han bryr seg veldig mye om, sier Hareide til TV 2.

– Det er Infantino som er FIFAs største problem for øyeblikket, mener Hareide.

– Villedende

Flere av journalistene i salen under talen ble også sjokkerte av Infantinos opptreden lørdag morgen.

– Dette kommer til å bli husket som en av de mest oppsiktsvekkende og villedende talene gjennom alle tider fra Infantino, skriver The Athelic-skribenten Alex Kay-Jelski på Twitter.

– Infantino: En mann så komisk blind på sitt eget hyleri at det til tider kan føles som et briljant stykke performance art, skriver Guardian-journalisten Barney Ronay.

Sky Sports-reporteren Melissa Reddy er også sjokkert:

Infantino: a man so laughably blind to his own hypocrisy it feels at times like a brilliantly realised piece of performance art https://t.co/cmRNbPUBGa — Barney Ronay (@barneyronay) November 19, 2022

– Eksepsjonell innsats fra Gianni Infantino for å se hvor mange absurde, skadelige, villedende og direkte respektløse ting han kan få plass til på en gang, skriver hun.

Under en lang monolog gikk Infantino til knallhardt angrep mot kritikerne av 2022-VM.

Exceptional effort from Gianni Infantino to see how many absurd, harmful, misleading, unhinged and downright disrespectful things he can fit into one address. — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) November 19, 2022

Han beskyldte europeiske kritikere for å være «hyklerske» og for «ren rasisme», hyllet Qatar for arbeidet med migrantarbeidere, og hevdet at «ingen bryr seg» om at «15 prosent av verdens befolkning er handikappet».

Det var ventet at Infantino skulle svare på spørsmål fra de 400 journalistene i rommet, men han brukte en hel time på en uavbrutt monolog før det ble åpnet for noen spørsmål.

Les mer alt om talen her.

TV 2-kommentator Mina Finstad Berg er ikke overrasket over Infantinos sjokktale.

– Å sammenligne å bli mobbet for å ha rødt hår med omfattende, systematisk, strukturell og lovregulert diskriminering der man mangler helt grunnleggende menneskerettigheter viser en arroganse og ignoranse som er helt hinsides. Men dessverre ikke overraskende, sier Finstad Berg.