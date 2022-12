– Kan ikke forstå den ekstreme kritikken

Fifa-president, Gianni Infantino, har få fans i Nord-Europa. TV 2 dro til Brig i Sveits for å høre hva folk i hjembyen tenker om fotballens mektigste mann.

Klemt mellom totusenmeterstopper ligger alpebyen Brig.

Pulsen er lav. De fleste butikker stenger i halvannen time midt på dagen.

Når man møter folk på gaten, får man et lite nikk og et «hei», men utover det holder de fleste seg for seg selv. De holder på med sitt.

13.000 innbyggere bor i Brig. En av dem er fetteren til en av klodens mest utskjelte menn, Gianni Infantino. Daniel Nellen er skeptisk når TV 2 kommer inn døren til frisørsalongen han har drevet de siste 32 årene.

Daniel Nellen er fetteren til FIFA-president Gianni Infantino og driver en frisørsalong i hjembyen Brig i Sveits. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg er lei av å snakke med media, sier Nellen.

– Flere har vært her tidligere. De sier de skal skrive en sak som skal få frem hvem Gianni virkelig er, men så kommer saken og da står det én positiv setning, resten er kritikk av ham.

Daniels fetter er president i Fifa. Han taler Qatars sak. Han sitter på åpningsseremonier ved siden av Saudi Arabias kronprins, Mohamed bin Salman. Han har fått vennskapsmedalje i gave av Vladimir Putin etter fotball-VM i 2018.

UTSKJELT TRIO: Saudi Arabia kronprins, Mohammed bin Salman, Fifa-president Gianni Infantino og Russlands president, Vladimir Putin, side om side under åpningskampen av VM i Russland 2018. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Foto: Alexei Nikolsky

De fleste med et bankende fotballhjerte i Vest-Europa rynker på nesen når navnet Gianni Infantino nevnes.

Men hvordan er fotballens mektigste mann privat? Hva tenker byens innbyggere om ham? Hvordan er det å ha en fetter som mange elsker å hate?

– Hør på meg, Gianni er en god mann, det kan jeg si med sikkerhet, sier Daniel Nellen til TV 2.

FRISØR: Daniel Nellen møter TV 2 etter stengetid i frisørsalongen. Infantinos fetter har samme sveis som slektningen, men ellers er de to ganske ulike. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er ingen enkel jobb han har. Han skal være president for alle verdens land. Det er som å være fisk i en haitank, alle vil spise deg, sier fetter Daniel.

Gjør byen stolt

I et slott fra 1600-tallet har byens president kontor. I Brig heter det ikke ordfører, det heter bypresident.

Mathias Bellwald er akkurat slik lederen for en alpeby skal være. Han fyller ut dressjakken, han har bart og et lunt smil på lur når han strekker frem hånden og hilser.

– Vi er stolte av Gianni Infantino her i Brig, sier Bellwald.

STOLT: Mathias Bellwald er bypresident i byen Brig. Brigs overhode er stolt av at Fifas øverste leder kommer fra byen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Han viser at vi er et folk som tåler å arbeide, sier byens leder til TV 2.

Bellwald har rett. Mange TV 2 møter i Brig er stolte av bysbarnet. Men det er vanskelig å få folk i tale om Infantino.

Resepsjonisten på hotellet sier han gikk på skole med Fifa-presidenten, men han vil ikke la seg intervjue.

En lærer på skolen der Infantino gikk sier han ikke har tid til å møte TV 2.

– Det er en slags frykt for å snakke om Fifa, sier en innbygger.

– De er blitt så store at det nå er litt mafia-aktig.

Tilbake i frisørsalongen hos fetter Daniel tegnes et langt mer jordnært bilde av fotballverdenens mektigste mann.

– Han ringer meg når han er hjemme og spør om jeg vil være med og spise middag. Da samles vi i familien med alle rundt bordet, og skravla går. Som en helt vanlig italiensk familie, sier fetteren.

FORSVARER INFANTINO: – Gianni er en god mann, sier fetteren, Daniel Nellen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Nellen skjønner at Infantinos bevegelser og avgjørelser er gjenstand for kritikk, men frisøren mener at flere av kritikerne går over streken.

Han synes de blir for personlige, og at veldig få i mediene er opptatt av å forsøke å forstå.

– Hver bevegelse han gjør, alle ord han sier, alt blir sett på og analysert. Mange sitter bare og venter på at han skal gjøre en feil.

Talen som vakte sterke reaksjoner

Og kritikken har haglet. Spesielt etter talen Fifa-presidenten holdt dagen før VM, der han gikk til angrep på kritikerne.

Der hevdet Fifa-presidenten blant annet at han følte seg som qatarer, som migrantarbeider, som araber og homofil. Kritikken lot ikke vente på seg.

I frisørsalongen i Brig tar Nellen fetteren i forsvar.

– Man må være modig for å holde en slik tale, fordi han vet at reaksjonene kommer, og at de vil være sterke, sier han.

Nellen så også overskriftene, han fikk med seg at Infantino hadde sagt at han følte seg homofil. Fetteren tenkte: «Hva skjer?»

SJOKKERTE MANGE: Gianni Infantino holdt en 57 minutter lang monolog til pressen dagen før VM i Qatar ble sparket i gang. Foto: Nick Potts

– Men da hadde jeg bare sett de ti sekundene. Senere på dagen gikk jeg inn på fifa.com, og da så jeg hele talen. Jeg må si at jeg ikke kan forstå den ekstreme kritikken, fordi det han sa stemmer jo. Han har sagt det han mener, sier fetteren til TV 2.

– Hvis man ser hele talen, så kan man ikke kritisere den på samme måte. Det man gjør, er å hente ut en liten sekvens, og den blir lett å kritisere, fortsetter han.

– Tror du han vet at kritikken kommer når han sier det han sier?

– Ja, han vet garantert hva han gjør. Han er ikke så naiv. Han vet nok at flere vil la seg provosere når han sier det han gjør.

– Hva føler du når kritikken hagler?

– Det gjør vondt, sier Nellen.

– Når kritikken er berettiget er det helt ok, men når man bare kaster om seg med kritikk uten å tenke seg om, det gjør meg trist.

I rådhuset, eller Stockalperschloss som det heter, er byens president delt i sin oppfatning av Infantinos tale.

– Han har høstet berettiget kritikk for talen. Han lot seg rive med av følelsene og tok litt for mye av, sier Mathias Bellwald.

I likhet med Infantinos fetter, er byens overhode opptatt av å se helheten i hvordan bysbarnet leder den gigantiske organisasjonen Fifa.

BYENS SJEF: Mathias Bellwald er bypresident i byen Brig i Sveits. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det var nok en liten glipp, men når man ser på hvordan han styrer idretten og jobber med å samle alle nasjoner – det holder han veldig bra styr på, sier borgermesteren til TV 2.

Litt lenger vest i dalen, i den lille byen Visp, møter TV 2 Daniel Zumoberhaus, lokalavisjournalist i Walliser Bote. Han er ikke nådig i sin dom over Fifa-presidentens tale.

– Her bommet han, sier journalisten.

Daniel Zumoberhaus er journalist i lokalavisen Walliser Bote. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg tror han var preget av all kritikken han hadde fått i forkant av VM. Han ville nok vise at han er en bra fyr, men det var det ingen som skjønte, sier Zumoberhaus.

En oppvekst preget av utenforskap

Daniel Nellen og Gianni Infantino er begge sønner av innvandrere fra Italia. Nellens mor er søsteren til Giannis far.

Brig er en av byene flere italienere kom til for å jobbe, mange for å lage de mange tunnelene alpelandet trenger.

Brig i Sveits er hjembyen til nåværende FIFA-president Gianni Infantino. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det har vært slik her at italienere har blitt dårlig behandlet. De hadde et kallenavn på oss, «chink», sa dem sier Daniel Nellen til TV 2.

Direkte oversatt betyr ordet kylling på norsk.

– Det var sårende.

Under den lange talen i Qatar fortalte Infantino at han ble mobbet i oppveksten. Det kan fetteren bekrefte.

– Med Gianni var det litt spesielt. Han hadde rødt hår og fregner i ansiktet og på huden. Det førte nok til mer mobbing, sier fetteren.

Infantino var heller ikke blant de beste i fotball, men han var smart.

– Gianni var veldig god på skolen. Han var den beste. Det gav ham en fordel. Når man er god i noe, får man nok litt mindre pepper enn man kunne fått, sier Nellen.

– En ledertype

Gianni Infantino har gått fra å være mobbeoffer i den sveitsiske småbyen til å bli president i en enorm organisasjon med 211 medlemsland. Erik Thorstvedt omtalte Fifa-sjefen på følgende måte i TV 2s VM-studio:

– Han er en landsbytulling som har fått en global scene å stå på.

Ifølge fetteren viste Gianni Infantino tidlig at han hadde noen andre egenskaper enn mange av kameratene.

ULIK: I følge Daniel Nellen hadde Gianni Infantino noen klare lederegenskaper og viste tidlig at han kunne organisere. For Daniel ble frisøryrket det naturlige valget. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Gianni var en som fikk ting gjort. Da vi var små, hadde vi et eget lag for italienere. Han var manager. Han har det i blodet å organisere, og tok ansvar.

– Han var langt fra den beste spilleren, men han hadde en stor interesse for spillet.