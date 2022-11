Kamerun med enorm opphenting i seksmålsthriller

Kamerun - Serbia 3-3

Oppdateres!

Kamerun sjokkåpnet og tok ledelsen mot Serbia etter halvtimen spilt, men så snudde Serbia kampen og scoret to mål like før pause. I andre omgang slo Kamerun kraftig tilbake, scoret to mål på to minutter og sikret ett poeng i seksmålsthrilleren.

Se 3-3 målet i videovinduet øverst!

Kamerun-innbytter Vincent Aboubakar var involvert i begge målene.

Først var han iskald da han kom alene foran mål og lobbet ballen over den serbiske keeperen. Så valgte han å sentre ballen til lagkamerat Eric Maxim Choupo-Moting som enkelt satte 3-3 i neste angrep, istedenfor å avslutte selv.

– VMs beste innhopp så langt, det vil jeg si, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

LOBB: Vincent Aboubakar scoret på denne lekre måten. Foto: Marko Djurica

Dermed står Kamerun og Serbia med ett poeng. Brasil møter Sveits senere mandag, som begge står med tre poeng.

Kamerun møter forhåndsfavorittene Brasil i siste gruppespillkamp. Serbia møter Sveits, og kan gå videre med seier.

– Sannsynligheten er veldig, veldig liten, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om Kameruns sjanser til å slå Brasil.

Snudde kampen på overtid

Kun timer før oppgjøret ble det klart at Kameruns førstekeeper André Onana ikke lengre er i troppen på grunn av disiplinære årsaker. Dermed voktet Devis Epassy buret for Kamerun, som fikk en travel dag på jobb.

Etter 10 minutter spill var Aleksandar Mitrovic nær å sende Serbia i ledelsen, men Fullham-spissens skudd gikk i stolpen og ut igjen.

NESTEN: Aleksandar Mitrovics skudd gikk i stolpen. Foto: Marko Djurica

Mot spillets gang tok Kamerun ledelsen etter 29 minutter.

Dårlig kommunikasjon i det serbiske forsvaret gjorde at Kamerun fikk corner. Kunde slo inn mot første stolpe, som Nkoulou stusset videre i feltet. Der stod Jean-Charles Castelletto, som breisidet ballen i mål.

Mål: Castelletto 1-0 (29)

– De har skapt minimalt, men så får de en gratisscoring på billigsalg og tar ledelsen, sa TV 2s kommentator Petter Myhre.

Så kom Serbia tilbake. På de seks tilleggsminuttene som ble lagt til i første omgang scoret de hvitkledde to mål.

På frispark slo Tadic presist inne i boksen. Unggutten og midtstopper Strahinja Pavlovic brøt seg fri fra André-Frank Zambo Anguissa inne i feltet, og styrte ballen med hodet inn i venstre hjørne.

Mål: Pavlovic (SRB) 1-1 (45)

– Løfter den nydelig inn og han får gå opp helt umarkert. Den headingen, den er strålende, kommenterte Myhre.

Like etterpå ble Kamerun nok en gang straffet for dårlig forsvarsspill.

Angussia mistet ballen 25 meter fra eget mål, og Serbia fikk vri spillet ut mot høyre til Zivkovic, som fant Serjej. Fra 18 meter satte Lazio-spilleren ballen i nærmeste hjørne, og kampen var snudd til pause.

Mål: Milinkovic-Savic 1-2 (45)

To mål på to minutter

Over i andre omgang fikk endelig Fullham-spissen Mitrovic sitt første mål i årets VM. Kamerun rotet bort ballen på vei fremover, og det utnyttet Serbia. Etter lekkert pasningsspill fant Zivkovic Mitrovic inne foran mål, som enkelt trillet inn 3-1.

Mål: Mitrovic 1-3 (53)

Det så dermed ut til at Serbia cruiset mot seier, men Kamerun ville det annerledes.

Innbytter Aboubakar er på rett side da en lang ball ble slått fra Castelletto. Spissen kom alene med Vanja, som avsluttet på klassisk vis. Aboubakar vippet ballen over keeperen, som spratt i det åpne målet.

Mål: Aboubakar (CMR) 2-3 (64)

Like etterpå utlignet Kamerun til 3-3.

Det serbiske forsvaret sprakk opp, og Aboubakar kom nærmest alene i angrep. Istedenfor å avslutte selv trillet han ballen til Eric Maxim Choupo-Moting, som enkelt spaserte inn utligningen.