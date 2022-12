Tirsdag sjokkerte Marokko fotballverden ved å slå verdensmesterne fra 2010, Spania, ut av årets mesterskap. Nå venter Spanias iberiske naboer, Portugal, i kvartfinalen.

Tidligere landslagsprofil, Tarik Elyounoussi, har røtter i Marokko. Han understreker hvilken betydning prestasjonen har.

— Fotballen i Marokko samler folket. Det er det største som har skjedd i nyere historie, det er første gang Marokko kommer til kvartfinalen i VM, sier Elyounoussi.

FORNØYD: Tarik Elyounoussi gleder seg over Marokkos suksess i VM. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Han nevner også at de andre afrikanske og arabiske landene har røket ut av mesterskapet. Det har ført til at Marokko har fått ekstra mange fans i Qatar.

— Marokko blir den som man ser opp til, og den eneste som er igjen som man kan heie på som underdog. Det er litt godt å se, mener Elyounoussi.

For den profilerte komikeren Yousef Hadaoui (41) har Marokkos prestasjoner vært en emosjonell opptur så langt.

– Jeg gråt som en unge etter Hakimis straffe. Jeg lå i fosterstilling og hadde null kontroll på meg selv. Da skjønte jeg hvor stor fotballidiot jeg er. Jeg har ikke grått sånn på sikkert ti år, sier Hadaoui, som påpeker at han ikke er den eneste som har måttet felle en gledeståre eller to etter å ha sett atlasløvene kvalifisere seg til kvartfinalen.

– Jeg har sittet med voksne menn som sikkert ikke har grått på mange år, men som gråter når de ser Marokkos kamper. Så mye betyr det.

LEDET IDRETTSGALLAEN: Yousef Hadaoui sammen med Carina Olset. Foto: Heiko Junge/NTB

— Ingenting å tape

Etter kampen mot Spania gjestet den norske fotballprofilen Amin Nouri TV 2s VM-podcast. Nouri har marokkanske røtter, og han har også familie som bor i landet. Han tror på marokkansk suksess i kvartfinalen.

HAR TROEN: Amin Nouri tror Marokko kan komme seg til semifinalen i VM. Foto: Pedersen, Terje/NTB scanpix

— Jeg tror de slår Portugal, men det blir ingen «walk in the park». Så stopper det i semifinalen. De har ingenting å tape nå, og alt videre er en bonus, sier Nouri.

Elyounoussi mener at Portugal er en vanskeligere motstander enn Spania.

— Portugal er mer gjennombruddshissige. De har mer fart i seg enn spanjolene, som bare trillet ball. Marokko liker seg mot lag som triller ball, forteller Elyounoussi som understreker at han krysser fingrene og håper på et nytt mirakel.



Når Nouri blir spurt hva som er Marokkos største styrker, så trekker han frem at de er gode individualister. Han mener Sofyan Amrabat har vært lagets beste spiller i VM totalt sett, mens akkurat i kampen mot Spania ble han spesielt imponert av Sofiane Boufal. Han nevner også den defensive strukturen som en av lagets sterke sider. Også Elyounoussi har lagt merke til mye positivt ved det marokkanske laget.

— De er modige. Også er de flinke til å spille seg ut bakfra, og de er veldig kompakte. Også har de noen jokere på hver sin kant som kan finne på det lille ekstra, mener Elyounoussi som legger til at laget har overasket ham positivt.

— Det er jo gjerne noe man ikke forbinder med afrikanske lag. Man så jo hvordan Spania slet med å trenge gjennom når de hadde ball, sier han.

Nyansatt trener

Nouri forteller videre at Regragui kom inn som trener bare to og en halv måned før VM. Siden den gang har ikke laget tapt en eneste kamp.

— Det skal jo mye til å få til så mye på så kort tid, men det ser ut som han har trykket på de riktige knappene, mener Nouri.

Elyounoussi er enig i at Regragui har lykkes godt.

— Det var litt usikkerhet rundt hvordan de skulle spille og hvordan de skulle opptre, men han har tydeligvis gjort sin lekse, sier Shonan Bellmare-spilleren.

Hakim Ziyech var svært omdiskutert på det marokkanske landslaget under forgjengeren til den nåværende.

Blant annet ble vingen beskyldt for å ha dårlige lederegenskaper, og ble vraket fra troppen ved flere anledninger. Men i dette mesterskapet har Ziyechs bidrag vært helt uvurderlige.

– Marokko er et kollektivt godt lag, men Hakim Ziyech har vist seg fra en side i dette mesterskapet som jeg aldri trodde han skulle være i stand til, sier Yousef Hadaoui.

PÅ FEST: Yousef Hadaoui på NHOs årsmiddag i 2019. Foto: Heiko Junge

Han har vært helt fantastisk.Hadaoui legger ikke skjul på at en stor del av æren for det samholdet Marokko har vist i dette mesterskapet skal tildeles trener Walid Regragui.

– Jeg har aldri sett slikt samhold i et lag før. Vi har hele Afrika og hele den arabiske verden bak oss nå, så Marokko spiller omtrent på hjemmebane. Regragui har brakt hele laget og hele nasjonen sammen, sier 41-åringen.

Portugal, anført av en brennhet Gonçalo Ramos, viste seg fra ypperste klasse i åttendelsfinalen mot Sveits. Mot Marokko er de store favoritter. Men fordelen av å være underdog er noe Marokko kan dra nytte av, tror Hadaoui.

– Vi har ikke et lag som styrer kamper. Vi har sett at Marokko er best når vi får lagt oss litt bakpå og kjørt overganger. Marokko elsker å være underdog, sier Hadaoui.

I TV 2s VM-podcast snakker Nouri også blant annet om at han ble irritert da Dan Eggen, som på den tiden var Nouris lærer på Wang Toppidrett, scoret mot Marokko i VM i 1998. Den podcasten kan du høre her.