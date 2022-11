Japans fotballfans hylles etter dette

Japans fotballandslag skapte overskrifter verden over da Tyskland tapte 1-2 for Japan under årets fotball VM onsdag.

Denne gangen er det japanske fotballfans som får oppmerksomhet, etter at flere la merke til hva de gjorde på tribunen – etter kampen.

Det skriver BBC.

Ren tribune

De fleste fotballfans ville nok dratt videre fra stadion for å feire en seier, men det gjorde ikke Japans fanskare.

De ble igjen på tribunen for å hjelpe til med å plukke søppel.

Fotballspillerne hadde knapt forlatt gressmatten før fansen plukket opp matrester og tomme drikkekopper på Khalifa International Stadium i Qatar.

Dette er ikke første gang japansk fans plukker opp søppel etter en fotballkamp.

Blant annet under verdensmesterskapet i Russland for fire år siden, valgte supporterne å bli igjen for å plukke søppel på tribunen. Japans fans har også gjort dette tidligere i årets mesterskap.

PLUKKER SØPPEL: For den japanske fanskaren faller det dem naturlig å plukke opp søppel fra tribunen etter en fotballkamp. Dette har de gjort ved flere anledninger, og her rydder fansen etter en fotballkamp fra verdensmesterskapet i Russland i 2018. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Viser stolthet

I Japan er renslighet en del av kulturen, og de lærer fra tidlig barndom å rydde opp etter seg der de er.

Scott North, som er professor i sosiologi ved Osaka University, har tidligere uttalt til BBC at japanere «viser stolthet over sin livsstil» ved å rydde opp.

– Å rydde opp etter fotballkamper er en forlengelse av grunnleggende atferd som læres på skolen, der barna vasker klasserommene og gangene sine, sa North til BBC i 2018.

– Respekt

Nå hylles Japans fans i sosiale medier for at de ble igjen og plukket søppel.

«Flott å se. Jeg håper noen fra vårt britiske samfunn tar notater. De etterlater mange arenaer med skitt,» skriver en på Twitter.

QATAR: Her er en fotballfan fra Japan igjen på tribunen for å plukke posene fulle med søppel. Flere skriver på sosiale medier mener at verden har mye å lære av japanere. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Flere hyller fansens oppførsel, og skulle ønske at folk fra andre land også hadde samme respekt for miljøet rundt seg.

«Japanere gjør det ikke bare på idrettsarenaer, det er slik de behandler hele landet sitt. Total respekt, gatene deres er vanligvis plettfrie. Vestlig kultur og atferd har mye å lære,» skriver en annen.

Det er heller ikke bare japansk fans som rydder etter seg, det samme gjelder også spillerne på fotballandslaget.

«De gjør dette under hvert verdensmesterskap. Laget deres rydder til og med garderoben etter seg. Hvis bare resten av oss fulgte dette enkle eksempelet,» forteller en i sosiale medier.