Infantino stilte ikke opp: – Litt urovekkende

TV 2 møter Norges fotballpresident i sentrum av Doha søndag ettermiddag.

Hun har i løpet av det siste døgnet møtt VM-komitélederen Hassan Al-Thawadi.

I tillegg har hun vært med på Fifa Summit, hvor forbundene og presidentene møttes.

VM-TOPPENE: Fifa-president Gianni Infantino og VM-komitéleder Hassan Al-Thawadi. Foto: Nick Potts

Klaveness roser Al-Thawadis villighet til å møte kritikerne. Samtidig er hun skuffet over Infantinos manglende villighet til å gjøre det samme.

– Jeg hadde håpet – han er jo vår ombudsmann og tillitsvalgte – at han var like opptatt av å møte kritikere. Og var opptatt av å møte stemmene som har vært aller mest opptatt av menneskerettigheter, HMS og fotballens ansvar inn i dette, sier Klaveness til TV 2.

Infantino stille på Fifa Summit-møtet.

På møtet med NFF var det imidlertid generalsekretæren i Fifa som stille opp. Lørdag fortalte Klaveness at hun hadde bedt om et møte med Infantino.

– Dette er òg politikk. Det jeg er litt skuffet over, er at verken vi eller Uefa-landene samlet fikk møte ham. Det har vært nok av invitasjoner. Og det er det som er vår organisasjon. Så det synes jeg er litt urovekkende, fortsetter Norges fotballpresident.

Slik reagerte landene på talen

Lørdag kom Infantino med monologen som har rystet en hel fotballverden.

– Reaksjonene etter talen i går, er på den ene siden at det var positivt og et gjennomslag at han tross alt adresserer et «legacy fond» kompensasjonsfond og migrantsenter, for første gang egentlig, offentlig. Det er et uttrykk for at det gjør han ikke ubevisst. Det er en grunn til det. Og det er et fremskritt, sier Klaveness.

– Vi møtte generalsekretær Fatma tidligere i dag, og hun bekrefter, selv om det er åpningsdag og det ikke akkurat er mange dybdesamtaler, så var det bevisste uttalelser. Og at dette er noe vi har fått et gjennomslag for. Så får vi se. Vi må jobbe knallhardt for å få det i mål, understreker hun.

Ellers forteller Klavennes om en «stor uro rundt alle de litt usammenhengende linjene som ble trukket» av Infantino.

– Én ting er de generelle linjene man kan bekymre seg for, at Vesten har 3000 år å beklage og så videre. De tingene har ikke noe med de interne samtalene vi har rundt arbeidernes rettigheter og fotballens plikt, sier Klaveness.

Hun sier at Fifa egentlig har gjort mye bra, for eksempel ved å innføre en såkalt «human rights policy».

– De blir jo presset til det, men det er blitt gjort veldig mye bra. Jeg har opplevd at det er blitt pushet tilbake litt, egentlig. Og at det er litt urovekkende, og det tror jeg de andre landene og synes, forteller Klaveness.

Slik var møtet med VM-sjefen

Langt mer møtevillig opplever hun at Al-Thawadi er.

– Jeg har møtt ham én gang før. Han kritiserte oss og meg etter at vi holdt tale i kongressen for at vi ikke adresserte ham og ikke hadde bedt om et møte før vi kritiserte, forteller Klaveness.

– Derfor har vi bedt om et møte hver gang vi har dratt til Doha. For det er greit. Vi bør møtes «face to face» før vi kritiserer og må lytte. Det gjør han alltid. De to gangene vi har bedt om det, har han møtt oss. Det har jeg i seg selv respekt for. Jeg synes det er en egen verdi. At når vi skal kritisere noe, så må vi forstå, sier hun.

Klaveness beskriver det som et offisielt møte, «hvor de ikke akkurat satt og diskuterte».

– Vi gjentok de tingene vi synes er viktig for tiden etter mesterskapet: Kompensasjonsfond, migrantsenter og det å ta læring av de tingene «supreme committee» tross alt har erfart.

SPESIELL DAG: Søndag er det åpningskamp i VM. Den skal Lise Klaveness se fra hotellrommet. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Det var et veldig gemyttelig møte. Jeg oppfattet ham, som alltid, emosjonell. Ikke på en negativ måte, men at det er en spesiell dag. Han har jobbet for dette i 12-13 år, og at han opplever veldig mange opp- og nedturer. Og at nå er dagen her, og at han var mest spent egentlig.

– Jeg opplever absolutt at han og VM-komiteen ønsker å møte kritikerne sine, siden han bruker tid på lille Norge på åpningsdagen. Det er et klart signal at han mener det da. Det har jeg respekt for, understreker hun.