Ikke overrasket over Ronaldo-erstatterens gjennombrudd: – Alltid levert

Fotballverden har for alvor fått øynene opp for den unge portugiseren etter kampen mot Sveits.

GJENNOMBRUDD: Goncalo Ramos leverte tre mål i sin første kamp fra start for Portugal i Qatar-VM. Foto: HANNAH MCKAY

Gonçalo Ramos gjorde et godt forsøk på å stjele rampelyset fra Cristiano Ronaldo da han erstattet Portugal-kapteinen med hat trick i 6-1-seieren over Sveits tirsdag.

Prestasjonen fikk en hel fotballverden til å sperre øynene opp for 21-åringen.

– Jeg vet at navnet kanskje ikke er så kjent rundt om i Europa, men Gonçalo Ramos er ikke en spiller som dukket opp i går, fastslår tidligere Kongsvinger-trener Luis Pimenta. Nå trener han Norges G18-landslag.

MÅLFARLIG: Gonçalo Ramos har scoret på bestilling for Benfica denne sesongen. Foto: PEDRO NUNES

Pimenta er selv fra Portugal og følger portugisisk fotball tett.

Han var imponert over Ramos prestasjon mot Sveits, men forteller om et stortalent som allerede har slått igjennom på fotballens aller høyeste nivå.

– Han har levert veldig godt for Benfica, som topper hjemlig liga og vant gruppen sin i Champions League foran PSG og Juventus, fortsetter Pimenta.

Benfica-spissen står med ni mål på 11 kamper i den portugisiske ligaen denne sesongen. Pimenta mener det viser mental styrke å levere for landslaget på en slik måte.

– Det er veldig bra at man leverer mål med en gang man får sjansen. Men i Portugal vet folk at han (Ramos) alltid har gjort det uansett aldersnivå.

– Et tidsspørsmål før han ville slå igjennom

– Trodde man at han skulle ta steget så fort?

– Når han har prestert som han har gjort, så var det selvfølgelig forventninger. Likevel kan det ta litt tid før man slår igjennom på et nytt nivå og presset blir større, spesielt i et VM som bare kommer hvert fjerde år, sier Pimenta.

GOD OVERSIKT: Portugiske Luis Pimenta jobber som trener for G18-landslaget og har god kontroll på både norske og utenlandske talenter. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Alle vet at han har kvaliteten, så det var bare et spørsmål om tid før han skulle slå igjennom for både Benfica og landslaget. Det har han allerede klart veldig fint.

Pimenta trekker spesielt fram Joao Felix' fantastiske prestasjon mot Sveits, som en årsak til at den målfarlige spissen fikk det til å stemme foran mål.

– De andre spillerne rundt han leverte også en veldig god kamp. Det gjorde det lettere for Ramos.

Notorisk målscorer

I 2019 scoret Ramos fire mål på fem kamper da Portugal tok seg til finale i U19-EM. Der tapte de 0-2 mot Spania.

Rett i forkant av Qatar-VM fikk 21-åringen sin debut mot Nigeria. På de siste 23 minuttene bidro spissen med mål og målgivende i 4-0-seieren.

STORSPILTE: Gonçalo Ramos og Joao Felix feirer mål for Portugal. Duoen leverte begge en strålende kamp mot Sveits. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

I gruppespillet fikk han bare ti minutter totalt mot Ghana og Uruguay, før han fikk debuten sin fra start mot Sveits.

– Han har vært i en veldig god utvikling og har alltid levert på alle nivåer både på klubb og landslag. Han har en veldig god målstatistikk, sier Pimenta.

Ramos var den første spilleren til å score hat trick i VM-debuten sin fra start siden Miroslav Klose i 2002, ifølge Daily Mail.

Nytt storsalg på trappene?

– Han er en del av Benfica-akademiet som er den klubben i Europa som har solgt mest fra akademiet de siste ti sesongene i Europa, sier Pimenta.

Benfica, som leder ligaen med åtte poeng ned til Porto etter 13 kamper, har en god tradisjon med å utvikle en rekke klassespillere til større klubber.

Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo (alle Manchester City) og Joao Felix (Atletico Madrid) er spillere på det portugiske landslaget som har gått samme veien som Ramos.

Renato Sanches som storspilte for Portugal da de vant EM i 2016 og som senere ble solgt til Bayern München er også et eksempel på det samme.

VELFORTJENT OVERGANG: Renato Sanches var Benfica-eiendom da han storspilte i EM i Frankrike i 2016. Det resulterte i en overgang til Bayern München. Foto: Florian Ertl / BILDBYRÅN

Flere medier har tidligere meldt at Leeds var ute etter Ramos forrige sommer. Etter høstens prestasjoner spørs det om ikke Benfica og Ramos kan sikte seg inn på en enda større klubb.