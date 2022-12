– Ikke kom med Cristiano Ronaldo! Ikke snakk om det!

Lionel Messi (35) roses i skyene av TV 2s eksperter. Nå lever drømmen om å følge i Diego Maradonas fotspor for alvor.

I hans femte og siste VM hviler mye av presset fra Argentinas befolkning på Lionel Messi.

Ikke veldig ulikt det Diego Maradona opplevde i 1986.

NASJONALHELT: Mange mener Diego Maradona vant VM-trofeet i 1986 på egenhånd. Foto: Carlo Fumagalli

Onsdag skulle Lionel Messi ta Argentina videre fra gruppespillet. I førsteomgang fikk han muligheten fra straffemerket, men sviktet.

Da stod andre frem og viste at Argentina kan vinne også uten at superstjernen er delaktig i målene.

Likevel var det én spiller TV 2s fotballekspert Morten Langli måtte hylle etter kampen.

– Vi må snakke om Messi eller?

– Ikke kom med Cristiano Ronaldo! Ikke kom med noen annen i vår generasjon! Ikke snakk om det! Han går ut på denne banen med alt press i hele verden på seg. Han styrer absolutt hele kampen, sa Morten Langli entusiastisk.

Ifølge statistikktjenesten FotMob var Messi øverst på følgende statistikker onsdag kveld: Flest sjanser skapt (5), flest skudd (7), flest vellykkede driblinger (4)

– Han gjør absolutt alt i dag, uten å score. Alt presset er på ham, men han gikk ut på banen og totaldominerte kampen, sier Langli.

Lionel Messi deltar i sitt femte VM. Et verdensmesterskap som trolig også blir 35-åringens siste. Dermed er dette siste mulighet til å gjøre som Diego Maradona.

Å lede Argentina til topps i den gjeveste fotballturneringen.

– Jeg er sur for at jeg bommet på straffen, men laget kom sterkere ut etter feilen min. Vi visste at når det første målet gikk inn, ville det endre kampen, sier Messi etter kampen til nyhetsbyrået AFP.

GUDS HÅND: Diego Maradona legger hånden på Lionel Messis hode etter at Argentina røk ut av 2010-VM. Foto: Dylan Martinez

– Som Morten sier. At det i det hele tatt er en diskusjon rundt hvem som er best og størst av Messi og Ronaldo – det blir for dumt. Messi gjør ting ingen andre har vært i nærheten av å gjøre. Se på ham i dag! Han er blitt en eldre kar, han har kanskje ikke samme steget som han har hatt før. Men se intelligensen og venstrefoten.

Onsdag passerte han Maradona i antall spilte VM-kamper (21). Dersom Argentina tar seg til semifinalen og Messi spiller samtlige kamper, vil han også være spilleren med flest VM-kamper i historien.

– Han er kaptein og leder. Han er jo reneste Kaptein Sabeltann, sier Jesper Mathisen.

Argentina møter Australia i åttedelsfinalen.