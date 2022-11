Hyllet den avdøde legenden etter VM-bragd

Ecuador - Senegal 1-2

Nederland - Qatar 2-0

Se Koulibalys avgjørende scoring i videovinduet øverst!

Senegal-kaptein Kalidou Koulibaly sørget for ellevill jubel for Senegal i 2-1 seieren over Ecuador tirsdag.

Senegal er det første afrikanske laget som er klar for VM-sluttspillet i Qatar, og hedret den avdøde legenden Papa Bouba Diop etter kampen.

Den tidligere fotballspilleren døde etter lang tids sykdom på denne dagen i 2020, 42 år gammel. Han spilte med draktnummer 19 for Senegal, som flere fans hadde tegnet på ryggen.

Boupa Diop er kanskje best kjent for å ha scoret kampens eneste mål da Senegal slo Frankrike 1-0 i åpningskampen i fotball-VM i 2002. Da røk Senegal ut i kvartfinalen.

«Ekte løver dør aldri»

Bouba Diop spilte totalt 129 Premier League-kamper for Fulham og Portsmouth, og 63 landskamper for Senegal. I 2011/12-sesongen spilte han med John Carew i West Ham i Championship. Han har også spilt for Birmingham, AEK Athen, Lens, Grasshopper og Neuchâtel Xamax.

Han la opp i 2013.

HEDRET: Papa Boupa Diop spilte med draktnummer 19 på landslaget. Her med Alasse Ndour under VM i 2002. Foto: Joe Cavaretta

Tok fullstendig av

Ismaila Sarr sendte Senegal foran like før pause.

– De treffer utrolig godt på inngangen til kampen, og tok styringen fra start, kommenterte Yaw Amankwah om Senegals første omgang.

Ecuadors Moises Caicedo utlignet etter hvilen. Men kun to minutter senere svarte Chelsea-stopperen Koulibaly.

Da tok det fullstendig av på Senegal-benken, som løp bort for å feire scoringen.

– Kapteinen, sjefen i forsvaret. Koulibaly med sitt første landslagsmål. Han har vært oppe på noen dødballer på sine 67 landskamper, men endelig sitter den, utbrøt TV 2s kommentator Morten Langli.

TIL ÅTTEDELSFINALE: Kalidou Koulibalys scoring sørget for seier for Senegal. Foto: Dylan Martinez

Jubelen var stor også utenfor stadion.

– Det er på tide at afrikansk fotball blir satt på kartet. Vi får alltid bare ett lag videre, men denne gangen går forhåpentligvis Senegal, Ghana og Marokko videre. Kom igjen Afrika, vi må også hente tilbake vuvuzelaen, sier en Senegal-supporter i seiersrus til TV 2 etter kampen.

Fansen i ekstase: Vuvuzelaen er tilbake!

Nederland videre

I oppgjøret som gikk samtidig mellom Nederland og Qatar scoret Cody Gakpo og Frenkie de Jong. For førstnevnte var det den tredje scoringen på rad.

– Han viser hvorfor han er så ettertraktet og ryktes til mange storklubber. En av veldig få Nederland-spillere som har vist kvaliteter så langt i VM og her gjør han det igjen, sa Amankwah.

SCORET IGJEN: Cody Gakpo med sitt tredje på like mange kamper for Nederland. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

I pausestudioet ble det også vist scoringen mot Ecuador, som var et velplassert skudd med venstre, som ikke er hans beste skuddfot.

– Det er derfor Ten Hag og United ryktes veldig nær å signere ham. Jeg er spent på hvor han går etter VM, sa Amankwah.

Frenkie de Jong økte til 2-0, som ble sluttresultatet.

Saken oppdateres.