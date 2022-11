Hyller VM-snakkisen: – Dette blir malen fremover

Flere har lagt merke til at kampene hittil i VM har vært preget av mange tilleggsminutter.

Mellom England og Iran var det hele 27 minutter tillegg. Mye på grunn av en stygg hodeskade i første omgang, men det ble også spilt 13 tilleggsminutter i andre omgang.

Allerede før mesterskapet informerte dommersjef i Fifa, Pierluigi Collina, om at det ville bli en endring rundt tilleggstiden.

TV 2s eksperter hyller nyvinningen.

– Jeg applauderer det, jeg synes det er en veldig god ting. Det er altfor mange som forsøker å dra ut tiden og det skal de ikke ha lov til. Det skal ikke være slik at man tjener på å drøye tiden, sier Erik Thorstvedt.

HEKTISK: Abdulrahman Al-Jassim hadde mye å gjøre i kampen mellom Wales og USA. Taklingene haglet på Ahmad bin Ali Stadion. Foto: JEWEL SAMAD

I mandagens kamp mellom Senegal og Nederland ble det spilt ti ekstra minutter i andre omgang, mens det ble spilt ni ekstra minutter i andre omgang i kampen mellom Wales og USA.

TV 2s fotballekspert Morten Langli kommenterte kampen mellom Wales og USA. Han ønsker nyvinningen hjertelig velkommen.

– Vi kan jo kanskje få en stopp på drøying av tid og folk som later som de er skadet med dette, sa Morten Langli.

– Dette blir malen fremover i alle fotballturneringer. Ekte tillegg kan vi kalle det! Det er herlig, men slitsomt for dem som lager TV-programmer og kjøreplaner, sa Langli og lo.

For TV-bransjen som følger strenge kjøreplaner er tilleggstiden selvsagt et problem. Spesielt ettersom det er umulig å forutse hvor mye tilleggstid det vil bli i hver kamp.

Dermed blir det forskyvninger på programmer, noe som spesielt er et problem når kampene går på hovedkanaler som TV 2 Direkte og NRK 1, hvor kjøreplaner er lagt og andre programmer står i kø.

– Man ønsker ikke diskusjoner om effektiv spilletid. Derfor kommer dommerne alltid til å legge til for skader, drøying av tid og lignende, sa tidligere toppdommer Jonas Eriksson på SVT, gjengitt av Aftonbladet.

Denne stygge smellen sørget for langt stopp i spillet

Fifas dommersjef varslet endringer allerede før VM

Dommerlegenden Colina varslet som nevnt allerede før VM om at det ville bli en endring på hvordan man beregner tilleggstiden.

– Det vi ønsker er å nøyaktig regne ut hvor mye tilleggstid det skal være i hver omgang, sa Colina før VM.

Han viste også til at et feiringen av et mål ofte tar mellom 60 og 90 sekunder, samt at VAR er en tidstyv.

Gareth Bale og Wales spilte ni minutter tillegg.

– Jeg var litt sliten på slutten. Jeg kunne ikke tro at det var ni minutter tillegg. Jeg vet ikke hvor det kom fra, men vi må grave dypt for landet vårt. Det gjør vi alltid, sa Gareth Bale etter 1-1-kampen mot USA.