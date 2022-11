Olof Lundh er på jobb for svenske TV 4. Her intervjuer han NFF-president Lise Klaveness etter Infantinos sjokktale i Doha. Foto: TV 2

Den svenske TV 4-journalisten og Qatar-kjenneren Olof Lundh omtaler lørdagens Infantino-tale som noe av det mest bisarre han har sett.

Samtidig mener han Lise Klaveness er Europas håp. Og at den norske NFF-presidenten står i en sterk kontrast til den mektige FIFA-presidenten.

– De er så langt unna hverandre som mulig. Hun gir Europa håp. Hun sier sannheten, sier Lundh til TV 2.

– Dessverre har Infantino makten på sin side. Det finnes ikke en kandidat som utfordrer ham. Det er skammelig at Europa og UEFA ikke har fått frem en kandidat som kan utfordre Infantino.

Klaveness reagerer på Infantinos homofili-påstand

Bør få en viktigere rolle

Den anerkjente journalisten, som også har skrevet bok om VM-tildelingen til Qatar, har et håp om at Klaveness vil få en enda viktigere stemme i fremtiden.

– Det er utrolig oppfriskende med Klaveness. Jeg håper hun kommer inn i UEFAs eksekutiv-komité og kan påvirke der. De nordiske delegatene der er for forsiktige. Det våger ikke Lise Klaveness si. Jeg skulle ønske hun sa det. Vi trenger folk på barrikadene for å få en endring.

Svensken har selv intervjuet Klaveness ved en rekke anledninger.

– Hun er for ekstrem og radikal for FIFA. I UEFA kan hun derimot ta en plass. Det håper jeg. Vi trenger et skifte, og det kommer fra Europa. Hun har en mulighet.

– En plageånd

Lise Klaveness føler selv at flere i FIFA opplever henne som en plage.

– Vi oppfattes helt sikkert som en plageånd av en del land og noen mennesker i FIFA. Det er ingen som har sagt det direkte til meg, men det føles sånn, sier Klaveness til TV 2.

– Jeg føler meg homofil

– Vi har en veldig tydelig posisjon i Europa etter engasjementet i Norge med det ekstraordinære tinget vi hadde. Vi er veldig aktive.

Klaveness mener også at mediene spiller en viktig rolle.

– Alle vet at det er ekte engasjement. Det er ikke populisme. Vi møter ikke mediene fordi vi vil se ansiktene våre på tv. Vi tror på at dette må være en bred bevegelse. Mediene og det eksterne presset må være med. Det vil folk være kritiske til, og det må vi tåle.