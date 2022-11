Homofil toppspiller føler seg ekskludert av Fifa

Antall homofile spillere på herresiden i en toppdivisjon i verden, er sannsynligvis høyere enn vi kjenner til. Enn så lenge er nemlig Josh Cavallo den eneste, ifølge CNN.

Cavallo spiller for Adelaide United i Australia.

23-åringen har nå kommentert Fifas forbud av «OneLove»-armbåndet, som flere land hadde blitt enige om å bruke i solidaritet med LHBT+-personer, ettersom homofili er forbudt i Qatar.

– Jeg er skuffet over Fifa. De har sørget for at jeg føler meg ekskludert, sier Cavallo til CNN.

Ville betydd mye

Det å bli representert er utrolig viktig, mener han.

– Det er så mange som ser disse kampene. Dette viser at Fifas intensjon ikke er å gjøre fotball til et spill for alle.

Belgia, Danmark, England, Nederland, Sveits, Tyskland og Wales hadde alle intensjon om å bruke det regnbuefargede kapteinsbindet under VM i Qatar, men bøyde av da Fifa truet med sportslige konsekvenser.

Tyskland valgte i stedet å markere sin posisjon ved at spillerne i førsteelleveren holdt seg for munnen da det ble tatt lagbilde før avspark i matchen mot Japan onsdag.

– Jeg skammer meg ikke

Cavallo skapte overskrifter over hele kloden da han i fjor sto frem som homofil. Han ble nylig kåret til «Årets mann» under en prisutdeling i regi av Europas største LHBT+-magasin, Attitude Magazine.

Han håpet i det lengste at Australias kaptein Matthew Ryan ville bære «OneLove»-armbåndet, men det skjedde ikke.

– Hvis jeg hadde vært der og hadde vært kaptein, ville jeg båret det. Jeg skammer meg ikke over hvem jeg er. Det er derfor jeg sto frem, sier Cavallo.

Det australske VM-laget har imidlertid allerede sagt hva det mener om Qatars forhold til menneskerettigheter og behandling av LHBT+-personer, gjennom å publisere en video som adresserer dette i forkant av årets VM.