Hjulmand usikker på fortsettelsen: – Jeg har ingen konklusjoner

Danskene gikk på en skikkelig smell i gruppespillet og røk ut av VM etter 0-1-tapet mot Australia onsdag.

– Det var en tung kveld og det var vanskelig å sove i natt. Det var en frustrerende natt, sa den danske landslagssjefen Kasper Hjulmand under pressekonferansen.

Det danske fotballforbundet fredet Hjulmand etter VM-exiten.

50-åringen ønsker at spillerne skal skånes for innsatsen som har blitt lagt ned under mesterskapet og mener at det er han som har ansvaret for fiaskoen.

Han erkjenner at spesielt kampene mot Tunisia og Australia var langt fra godt nok.

Ønsker å forlenge kontrakten

Peter Møller, fotballdirektør i det danske fotballforbundet, deltok også på pressekonferansen. Der sa han at de gjerne ønsker å forlenge kontrakten med Hjulmand.

– Vi er glade i Kasper og håper at han vil fortsette hos oss. Det er i hvert fall våres ønske, sier han.



– Vi går ikke i panikk, fordi vi på ni dager har spilt en kamp uavgjort og tapt to kamper, fortsetter Møller.

Hjulmand ville på sin side ikke love at han kom til å fortsette som trener inn mot EM i Tyskland i 2024.

– Jeg har ingen konklusjoner om noe som helst fra min side, sier Hjulmand.

En urimelig situasjon

I den første uken av mesterskapet var det stort kaos etter at Fifa ikke lot flere nasjoner å ta i bruk regnbuekapteinsbindet.

Det ble et stort diskusjonstema i Danmark-troppen som var en av sju nasjoner som ønsket å ta det i bruk.

SKUFFET: Kasper Hjulmand og Danmark-kaptein Christian Eriksen etter kampen mot Australia. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

– Uansett hva pokker dem gjør, så vil de gjøre noe galt. De må være aktivister. Det har vært en følelse av at hva må vi gjøre for å gjøre det rette? Det har blitt mye, forklarer den danske landslagssjefen.

– Det er ingen unnskyldning, men det er feil å si at det ikke har preget oss.