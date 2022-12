Herjet da Nederland gikk til kvartfinale: – Det går ikke an å spille bedre

Nederland - USA 3-1 (2-0)

Den første åttedelsfinalen i Qatar-VM ble en oransje fest. Nederland viste seg fra sin beste side mot USA, og vartet opp med tidvis fantastisk fotball.

Den store spilleren var Denzel Dumfries. Høyrebacken serverte både Memphis Depay og Daley Blind med nesten to helt like mål, før han sørget for at det ble 3-1 og avansement med en lekker volley mpt slutten.

– Han er Nederlands beste spiller. Han kroner en topp kamp med en deilig volleyscoring. Det går ikke an å spille stort bedre som høyreback/kantspiller, sier TV 2s kommentator Morten Langli.

Rosen fra Langli ble overlevert Dumfries av TV 2s reporter etter kampen.

– Tusen takk for det. Det er alltid mye ting å forbedre, men i kveld er jeg veldig glad. Jeg skal nyte nå, så skal vi fokusere på kvartfinalen, sier han til TV 2.

– Han var god. To assister og mål - det blir ikke bedre for han, sier Davy Klaassen.

Nederland vant 3-1, og er det første laget som er klar for kvartfinale i dette verdensmesterskapet.

– Jeg syns de to første målene var fantastiske. Vi fikk ett mål imot, og jeg aner faktisk ikke hvordan den gikk inn. Men så fant vi en måte til å fortsette å kjempe på og det sier veldig mye om dette laget, sier Virgil Van Dijk ifølge den nederlanske avisen De telegraaf

Så langt har de ikke kommet siden Brasil-VM i 2014. Den gangen endte det med bronse – med nåværende trener Louis van Gaal som sjef.

BACK TIL BACK: Daley Blind og Denzel Dumfries assisterte hverandre. Foto: Nick Potts

VM på hjemmebane neste

USA er ute, og deres neste sjanse blir i 2026 da de skal arrangere VM sammen med Canada og Mexico.

– Det var en vanskelig kamp å skulle håndtere. Man kan ikke si noe på den innsatsen som spillerne la ned, men dessverre så ble vi noen nummer for små i dag, sier USA-trener Gregg Behalter.

USA kom gjennom gruppespillet uten tap, og har med et ungt lag imponert mange.

– Det er veldig spesielt å se hvordan denne gruppen med spillere og trenere har kommet sammen i løpet av de siste tre og et halvt årene. Jeg er veldig stolt av gruppa, selv om jeg er skuffet over dagens resultat.

Slo tilbake etter amerikansk start

Etter bare to minutter spilt fikk USA en enorm sjanse. Daley Blind opphevet en offside, som gjorde at Christian Pulisic fikk stå helt alene foran mål. Avslutningen ble stoppet av Nederland-keeper Andries Noppert.

– Dette er en sjanse de må score på i en åttedelsfinale i VM som underdogs, sa Brede Hangeland i TV 2s VM-studio.

Da tok Nederland mye bedre vare på sin mulighet. De oransje rullet opp et nydelig angrep, hvor Denzel Dumfries fant Memphis Depay som plasserte ballen i mål.

– Vi har snakket om at de ikke har etablert et eget spill Nederland. Så får de sjansen, og tar den. Vakkert, vakkert, sa ekspertkommentator Petter Myhre.

Det var Depays 43 mål for Nederland. På sine siste 30 landskamper har han hele 34 målpoeng.

Identisk scoring

Scoringen endret kampbildet, for nå så Nederland mye friskere ut. På overtid av den første omgangen fikk de betalt igjen.

Igjen rullet hollenderne opp et fint angrep, som nok en gang inneholdt en 45 graders pasning fra Dumfries. Denne gangen var mottaker Daley Blind, som bredsidet inn 2-0.

To nesten identiske mål fra Louis van Gaals menn sørget for en komfortabel ledelse til pause.

– Kanskje har de sett på USA og identifisert en svakhet, funderte Brede Hangeland i pausen.

Vakkert mål

USA hadde ikke gitt opp, og umiddelbart etter pause gikk de offensivt til verks. Redusering var uhyre nære da Coady Gakpo måtte avverge en scoring på streken.

Amerikanerne hadde ikke gitt opp. Flere ganger var de farlige frempå. Spesielt nære var de da en sløv Memphis Depay plutselig sendte Haji Wright alene gjennom, men en dårlig touch ødela sjansen.

NEDERLANDSK JUBEL: Louis van Gaal kunne juble for kvartfinale sammen med sine kjente assistenter Edgar Davids (t.v) og Danny Blind. Foto: WOLFGANG RATTAY

Det gjorde lite, for rett etterpå dro han frem et magisk touch. Pulisics innlegg kom litt bak Wright, men med hælen fikk ballen en vill dupp som gikk i mål

– En helt vanvittig avslutning. Det hadde han ikke klart om han hadde prøvd 1000 ganger til, utbrøt Myhre. 2-1 med 15 minutter igjen.

Da var det for alvor kamp igjen. Men det varte bare noen få minutter. Nederland-backene byttet om rollene - Blind serverte et nydelig innlegg til Dumfries som på volley banket inn 3-1.

– En offensiv backtype som får den avgjørende rollen under van Gaal, sa Hangeland.

Klokken 20 starter kampen som avgjør motstanderen i kvartfinalen. Da er det Argentina mot Australia.