Hazard til TV 2: Angrer på omstridt avgjørelse

SEIER: Eden Hazard var glad for tre poeng i åpningskampen, men angret likevel etter kampen på at han lot Fifa vinne kampen om kapteinsbindet. Foto: JOHN SIBLEY

Etter planen skulle Eden Hazard onsdag spilt med OneLove-kapteinsbindet.

Mandag ble det klart at Fifa nektet ham og flere andre nasjoner å bruke bindet.

– Veldig mye har blitt sagt. Jeg er ikke komfortabel med å snakke om det. Jeg er her jo for å spille fotball. Men vi ble nektet å gjøre det. Jeg hadde ikke lyst til å starte kampen med gult kort. Det hadde vært problematisk for fortsettelsen av turneringen, sier Eden Hazard til TV 2.

– Derfor valgte jeg ikke å gå med det, men hvis jeg kunne valgt om igjen, hadde jeg nok kanskje båret det likevel, forteller superstjernen.

KAN IKKE FÅ GULT KORT PÅ TRIBUNEN: Belgias utenriksminister Hadja Lahbib i det som ser ut som en diskusjon med Fifa-president Gianni Infantino. På venstrearmen har hun OneLove-armbindet. Foto: Natacha Pisarenko

– Hva synes du om Tysklands markering?

– Jeg likte den, men etterpå tapte de kampen, sier Hazard og ler.

Han legger til:

– De burde heller droppet markeringen og vunnet kampen!

– Jeg er ikke her for å formidle et politisk budskap. Det finnes folk som er bedre plassert enn meg til det, fullfører Belgia-stjernen overfor TV 2.

Belgia-forsvarer Toby Alderweireld sier følgende til TV 2:

– Det er opp til ham å bestemme. Det er hvert land som tar sin avgjørelse. Beskjeden er klar. Armbindet forandrer ikke mye, for alle kjenner budskapet og våre tanker om det. Jeg tror det er sterkt nok, sier Alderweireld til TV 2.

Fifa og presidenten Gianni Infantino er i hardt vær etter at de nektet VM-lag å bruke OneLove-kapteinsbind.

Kritikken har haglet mot Fifa og tirsdag ga Det tyske fotballforbundet klar beskjed. De ønsker å ta Fifa til Idrettens voldgiftsrett, som er idrettens høyeste dømmende organ.

Onsdag var det flere som meldte seg på.

Tyskland med markering før VM-premieren

– Tydeligste markereringene som har vært

Onsdag 23. november 2022 kan gå inn i fotballens historiebøker som dagen hvor alt snudde.

De tyske spillerne valgte å holde foran munnen sin da de ble tatt lagbilde av, for å symbolisere at de ble kneblet av Fifa.

Samtlige spillere som brukte Adidas-sko hadde også regnbue-flagget på skoene.

– Det er de tydeligste markeringene som har vært, absolutt. Det hjelper at noen av de største nasjonene gjør det. Det er ingen tvil om at det er større påvirkning av at Tyskland gjør det, enn at Norge gjør det, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre og fortsetter:

– Standingen deres er mye større i fotballen enn Norge, på grunn av merittene deres. Jo flere av de store nasjonene som stiller opp på dette, jo tydeligere blir signalet og desto vanskeligere blir det for Fifa å stå imot, sier Myhre.

– Jeg tror Infantino scoret årets første selvmål i VM

Toppsjefene i dansk fotball innkalte til en ekstraordinær pressekonferanse, hvor de ikke sparte på kruttet.

President i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, har også uttalt seg:

– I NFF har vi ikke tillit til at Infantino er rette leder for å bringe oss videre, sa Norges Fotballforbunds president Lise Klaveness til NRK.

Ministere viste støtte fra VIP-tribunen

Også på VIP-tribunen valgte Tyskland å benytte muligheten til å vise sin misnøye.

Da innenriksminister Nancy Faeser satte seg ned ved siden av Fifa-president Infantino, hadde hun på seg OneLove-armbindet på venstrearmen.

MARKERTE: Fifa-sjef Gianni Infantino fikk besøk av Tysklands innenriksminister Nancy Faeser på VIP-tribunen. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Da Belgia møtte Canada onsdag kveld skjedde det igjen.

Denne gang var det Belgias utenriksminister Hadja Lahbib som hadde på seg bindet på VIP-tribunen.

Også hun var i snakk med Infantino. På bildene slår Lahbib ut med armene i det som ser ut som en diskusjon.

Lahbib var kledd i belgisk landslagsdrakt og supporterskjerf. I tillegg bar hun OneLove-armbindet Fifa nekter lagenes kapteiner å bruke i kamp.

SNAKKET SAMMEN: Gianni Infantino og Hadja Lahbib i prat. Foto: Natacha Pisarenko

TV 2s fotballekspert mener det er helt riktig at lederne nå tar ansvar.

– Det er lederne som må ta det. Spillere og trenere blir holdt litt som gisler oppi dette. De er i mesterskapet først og fremst for å prestere sportslig. Så må lederne ned dit og påvirke. Lise Klaveness har vært kjempeflink, hun har vært veldig tydelig i sin kommunikasjon. Dersom lederne i de ulike forbundene ønsker en endring, så er det dem som må sørge for endringen, mener Petter Myhre.

– Det er dem som må tenke politikk. Man klarer ikke å holde fotball og politikk avskilt lenger, det er mange år siden det var mulig. De må drive lobbyvirksomhet inn i Fifa, for det er ingen tvil om at det er dem som må ta ansvar, sier Myhre.

– Fifa er i ferd med å ta fra oss fotballen

Lahbib skulle egentlig ikke til Qatar før en eventuell semifinale. Til belgiske medier har hun fortalt at hun reiste tidligere for å kjempe for menneskerettigheter.

– Jeg vil reise med et klart og tydelig budskap om arbeidsforhold og menneskerettigheter, spesielt kvinners og LHBT+-menneskers rettigheter, sa Lahbib.

STØTTE: Kevin de Bruyne gikk opp til familien sin etter seieren over Canada. Foto: Martin Rickett

Belgia har fått beskjed om å gjøre endringer på landslagsdrakten sin, ettersom det står «Love» i den, samt at det er regnbuefarger på den.

Etter kampen mot Canada valgte målscorer Michy Batshuayi å få uttrykk for følelsene sine på Twitter:

– Ingen problem, kjærlighet vinner alltid, skrev belgieren.