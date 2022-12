Har en helt spesiell bønn til Messi

BER OM HJELP: Migrantarbeider Anish med en bønn til Messi, etter at han bygget finalestadion Lusail. Foto: PETER CZIBORRA

Det startet umiddelbart etter at han kom til Qatar.

Den dårlige behandlingen.

Fra 2019 til 2021 jobbet Anish Adhikari fra Nepal på Lusail Stadium.

Qatars storstue, som tar over 80.000 tilskuere.

– For første gang så jeg et stadion av den størrelsen, forteller Anish.

LUSAIL: Anish Adhikari jobbet på Lusail Stadium. Foto: Privat

Han reiste til Qatar fordi han fikk muligheten til å jobbe på det største av VM-stadionene, der hans idol, Lionel Messi, skulle spille.

– Jeg pleide å forestille meg hvordan det ville være å se Messi spille og score et mål.

IDOLET: Messi i kvartfinalen mellom Argentina og Nederland på Lusail Stadium. Foto: CARL RECINE

Mens han jobbet, drømte Anish om å møte fotballmagikeren og snakke med ham.

– Han ville lytte til oss og få alle til å forstå. Og det ville gjøre ting bedre.

Men det hjalp lite å dagdrømme om den argentinske stjernespilleren.

HÅPET: Lionel Mess fikk Anish til å holde ut de vanskelige dagene i Qatar - og jobben på Lusail Stadium. Foto: Fred Grace

Fikk råtten mat

Lusail stadion er den ikoniske arenaen i gull, der flere av VM-kampene til Argentina har blitt spilt.

Det er også der selveste finalen mellom nettopp Argentina og Frankrike, der Messi kan stå igjen med VM-trofeet han mangler i samlingen, skal spilles.

For Anish er minnene etter å ha jobbet på Lusail Stadium «en forferdelig opplevelse».

VIP-LUKSUS: Gull og marmor i VIP-losjen på Lusail. Foto: Elias Engevik /TV 2

– Noen ganger ga selskapet oss råtten mat. Fisken luktet ekkelt og ga oss diaré, forteller Anish.

Det fikk han til å savne familien sin ekstra mye.

GULLFARGET: Arbeidere jobber for å gjøre Lusail Stadium klart til VM. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg kunne ikke fortelle foreldrene mine sannheten.

Men det var ikke bare maten som fikk Anish til å lengte hjem.

I arbeidsleiren var forholdene elendige.

– Det var ikke rennende vann å vaske seg i. Da vi klaget over problemene til leirsjefen, ble vi truet.

BOFORHOLD: Anish Adhikari og kollegaene i HBK ble servert råtten mat og levde under svært kummelige forhold i arbeidsleiren til HBK. Foto: Trine Melheim Næss / TV 2

De verste lovbryterne

– Firmaet jeg var ansatt i, HBK Engineering Service, er et meget slagkraftig firma. Det tilhører medlemmer av den qatarske kongefamilien, sier Anish.

TV 2 har forelagt HBK anklagene som fremkommer i denne saken, og gitt selskapet muligheten til gi et svar. De har ikke svart på vår henvendelse.

HBK eies av Qatars regjerende familie «House of Thani» og ble tildelt flere kontrakter for å bygge VM-stadioner.

MEKTIG: Sheikh Ali Bin Hamad Al Thani, eier av HBK, og VM-sjef Hassan Al Thawadi. Foto: Skjermdump Gulf Times

Selskapet er involvert i de største infrastruktur-prosjektene i Qatar.

«Lusail kommer til å bli et ikonisk stadion når det er komplett, og det er min organisasjons oppgave å sikre at vi leverer det med en eksepsjonell helse- og sikkerhetsrekord», uttalte Sheikh Ali Bin Hamad K. Al Thani, president i HBK, den 3. mai 2018.

– Jeg fikk jobben gjennom en lokal agent. Han fortalte meg at selskapet ville behandle meg godt, forteller Anish.

Undersøkelser fra menneskerettighetsorganisasjonen Equidem fant at HBK var blant de verste lovbryterne når det gjelder arbeidsforhold for migrantarbeidere, som var direkte knyttet til VM-prosjekter.

Ble løyet til

Anish lånte 13.000 norske kroner for å betale rekrutteringsgebyrene for jobben i Qatar.

– Vi ble fortalt at alle våre utgifter ville bli refundert så snart vi ankom.

Alt dette var løgn.

KUNNE IKKE FORTELLE: Når Anish ringte hjem til foreldrene fra Doha, måtte han si at alt var greit. Foto: Privat

– Vi fikk ikke dette tilbake. Vi hørte mange ganger at pengene allerede var sendt til selskapet (HBK, journ. anm).

På nettsidene til VM-komiteen står det at HBK for lengst har avskaffet praksisen med gebyrer for rekruttering.

Og at HBK har sikret at alle arbeidere er fri for gjeld og i stand til å sende mer penger hjem til familiene sine.

Teksten ble skrevet i september 2019, bare måneder etter at Anish begynte å jobbe for selskapet på Lusail Stadium.

UTNYTTET: HBK var blant de verste lovbryterne når det gjelder arbeidsforhold for migrantarbeidere, som var engasjert i å bygge VM-infrastruktur, ifølge Equidem. Foto: Hassan Ammar

Anish jobbet i Qatar i 33 måneder og returnerte til Nepal i desember 2021.

– Jeg hadde forventet å tjene 89.000 norske kroner på de tre årene. Men jeg tjente en tredjedel av det.

HBK betalte ikke lønnen han og kollegaene ble lovet.

Anish har nå en gjeld på 40.000 for ubetalte lønninger og ulovlige rekrutteringskostnader.

Hans budskap til Messi er:

– Tusenvis av arbeidere som meg har jobbet på stadion. Vi fikk ikke lønnen vår. Jeg håper at hvis du bringer oppmerksomhet til arbeidere som oss, er det en sjanse for at vi kan få det vi skylder.

ØNSKER OPPMERKSOMHET: Anish Adhikari håper Messi kan sette fokus på situasjonen til migrantarbeidere som har blitt utnyttet. Foto: CARL RECINE

Klaveness: Vil ha en analyse

Presset øker på at FIFA skal kompensere migrantarbeidere, fra en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.

Kompensasjonsordninger som eksisterer er mangelfulle når det kommer til dødsfall, skader og lønnstyveri.

Fotballpresident Lise Klaveness mener man må ha en full gjennomgang.

– Det er jo den store elefanten i rommet. Hvor mange er det som har blitt skadet eller dødd, som følge av VM-tildelingen?

ELEFANTEN I ROMMET: Lise Klaveness vil ha full gjennomgang av dødstall og kompensasjonsordninger. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hun tror ikke at dette på noen måte vil bli en lett øvelse, men at «den analysen gjenstår».

– Selv om det vil skape mye diskusjoner og press, så mener vi, England, Tyskland, og mange av de europeiske forbundene, at det er nødvendig.

Analysen bør, ifølge Klaveness, inneholde svar på om;

Er kompensasjonsordningene tilstrekkelige?

Får arbeiderne/etterlatte rask nok kompensasjon?

Strekker kompensasjonen seg langt nok tilbake i tid og omfang?

– Den prosessen blir veldig vanskelig, men det blir viktig for å sikre at det ikke gjentar seg.

VIL HA SVAR: Lise Klaveness sier hun har flere andre forbund med seg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Klaveness understreker at det er myndighetene i landet som har ansvaret for arbeiderne sine. Men;

– Det er den internasjonale fotballen sitt ansvar å gjøre alt vi kan, for å sørge for at man har gjort en god nok analyse av hva det kostet migrantarbeiderne, særlig de første årene, når det var uansvarlige arbeidsforhold.

Fikk ikke drikke

– Jeg er levende, men død, sier Suresh Kumar Shrestha.

Han jobbet som murer på Lusail Stadium.

Nå lider han av nyresvikt, etter dårlige leve- og arbeidsforhold.

NYRESVIKT: Suresh Kumar Shrestha. Foto: EBU

15 år av livet har han tilbrakt i Qatar.

– Vi jobbet fra 04:00 til 21:00. Det var varmt som f... Noen ganger var det ikke klimaanlegg, ikke engang i maskinene. Etter en slitsom arbeidsdag dro vi tilbake til våre overfylte rom. Enkelte steder stod 100 mennesker i kø for ett toalett. Vi var som slavene deres, sier 43-åringen.

VARMT: Tusenvis av migrantarbeidere har jobbet i varmen for å gjøre Lusail ferdig til VM, her i desember 2019. Foto: Hassan Ammar

For å redde livet hans, donerte moren en av sine nyrer til sønnen.

Alt Suresh tjente i Gulfen ble brukt på behandlingen.

Betydelige arbeids- og menneskerettighetsbrudd er dokumentert av Equidem på alle de åtte FIFA World Cup Qatar 2022-stadionene.

– Det var veldig varmt i Qatar. Det første året jeg var der, nådde temperaturene 52 grader, forteller Anish Adhikari.

Han pleide å være gjennomvåt av svette, som om det var øsende regn.

– Hvis du ikke drakk nok vann, besvimte du. Men vi fikk ikke nok å drikke.

HETT: Anish tok bilder av arbeidet de utførte i Qatar, under den stekende solen. Foto: Privat

Vannet de fikk var nesten 90 prosent is.

– Vi fortalte selskapet at det var umulig å drikke det vannet og spurte dem hvorfor de ga det til oss på den måten.

Svaret Anish og kollegaene fikk, var at de frøs vannet fordi arbeiderne ville drikke mer, dersom de fikk vanlig vann.

Truet

HBK var den første entreprenøren som ble utnevnt av Qatars VM-komité for Fifa-prosjekter.

På nettsiden til VM-komiteen står det at «selskapet omfavnet standarder for arbeiderne, og banet vei for at andre selskaper skulle følge etter».

Men Anish forteller om en helt annen virkelighet.

SISTE FINISH: En arbeider feier på Lusail Stadion før VM. Foto: Trine Melheim Næss /TV 2

Hvis de klaget på at de ikke hadde fått pengene de ble lovet, ville arbeiderne bli straffet.

– De ville få oss til å signere et advarselsbrev, så vi begynte å snakke mindre og klaget ikke.

Siden VM ble tildelt i 2010 har over en million tillatelser blitt gitt til nepalske statsborgere til å jobbe i Qatar.

FIFA og Qatar har gjentatte ganger fremhevet at landet har tatt historiske skritt ved å innføre en rekke reformer.

Men migrantarbeidere fortsetter å bli utsatt for overgrep i betydelig skala.

Foreldrene til Anish i Nepal er fortvilet, og håper ikke sønnen skal reise tilbake til Gulfen.

– Jeg vil heller at han skal være i Nepal enn å dra til Qatar og svette blod. Men hva kan vi si?

Foreldrene vet at sønnen må tjene penger.

– Han må overleve. Han må jobbe og tjene penger. Vi må la ham gå.

18. desember, når VM-finalen spilles, er ironisk både nasjonaldagen til Qatar og den internasjonale migrasjonsdagen.