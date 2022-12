Hånet av lagkamerat: – En stygg affære

Forholdet mellom FC Københavns to keepere virker å være iskaldt etter stikk på sosiale medier.

Australia røk lørdag ut av VM etter 1-2-tap mot Argentina.

Det andre målet kom etter en grusom tabbe av keeper Mathew Ryan, som mistet ballen til Julian Alvarez.

Spissen satte enkelt ballen i det åpne målet.

Se tabben under:

Det øyeblikket virket det som hans keeperrival i FCK, Kamil Grabara, godtet seg over.

– Må ha vært politikk, åpenbart, postet han på Twitter etterfulgt av en emoji:

Must have been politics, for sure😏 — Kamil Grabara (@Kamil_Grabara1) December 3, 2022

Isfront

Bakgrunnen for stikket er at Ryan nylig har rettet skarp kritikk mot den danske hovedstadsklubben.

Han mener at FCK heller vil spille med polakken, med en plan om å selge den tidligere Brighton-profilen for et høyere beløp.

– Jeg føler meg hardt rammet av at jeg ikke spiller for øyeblikket, sammenlignet med det jeg har vist siden jeg begynte i klubben. Jeg føler det på en måte er politiske grunner til at jeg ikke spiller, uttalte han til danske TV 2 Sport.

Det iskalde forholdet har fått stor oppmerksomhet i Danmark.

«En stygg affære», skriver B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

Ryans kritikk ble avvist av FCKs sportsdirektør Peter Christiansen, ifølge danske BT.

– Dette håndteres internt, skriver FCKs pressesjef Jes Mortensen til avisen.

Svarte om tweeten

Grabara, som har vært FCKs førstevalg denne sesongen, postet politikk-meldingen kort tid etter Ryans tabbe.

– For å være ærlig er jeg ikke overrasket. Hans mening bekymrer meg ikke, svarte Ryan om kollegaens tweet til Fox Sports.

STIKK: Kamil Grabara Twitter-melding skaper reaksjoner. Foto: IBRAHEEM AL OMARI

Australske fans har rast mot den polske keeperen og påpekt at han ikke engang er god nok til en startplass på det polske laget.

Fra benken har 23-åringen sett landsmann Wojciech Szczesny redde to straffer, senest mot Lionel Messi onsdag. Det skal med andre ord mye til for at Grabara får minutter i VM.

Ryan hadde foruten om tabben flere gode redninger mot Argentina. Tabben var likevel tung å svelge.

– Det gjør veldig vondt. Det er tøft, vondt og man føler på mange negative følelser, sa Ryan etter kampen.