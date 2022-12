– Han får ikke respekten han fortjener

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener at folk glemmer hvilken fotballspiller Neymar er.

Det brasilianske folket har alltid dyrket og forgudet sine største fotballspillere.

Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho, Zico, Sócrates og Romário. Listen er lang.

Men Brasils største stjerne de siste ti årene splitter folket.

Etter at han skadet seg mot Serbia trendet søkeordet «F***ing Neymar» på Twitter i Brasil.

Det kom også spydige meldinger til PSG-stjernen på hans Instagram. Det fikk legendariske Ronaldo til å forsvare Neymar. Det samme gjorde lagkameratene Raphinha og Casemiro.

En av hovedgrunnene til at Neymar (30) er kontroversiell i hjemlandet, er at han flere ganger har vist støtte til den avtroppende presidenten Jair Bolsonaro.

En mann som virkelig splitter Brasils befolkning.

– Han kan til tider fremstå litt usympatisk, han ruller og filmer. Men jeg mener det er blitt litt slik at folk glemmer hvilken fotballspiller det er snakk om. At han ikke får respekten han fortjener, sier Yaw Amankwah i TV 2s VM-podkast.

Mener Neymar aldri har vært bedre

Neymar har herjet i Champions League og Ligue 1 denne sesongen. Han står med imponerende 15 mål og tolv målgivende på 20 kamper.

– Det er ikke mange i Norge som følger med på fransk fotball, men den høstsesongen han har hatt i PSG ... Han var helt enorm som en del av angrepstrioen til Barcelona, men individuelt er denne høsten det beste han har levert. Han har aldri vært bedre. Han er helt utrolig og leker seg, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

KNUST: Det var tydelig at Neymar skjønte at det ikke bare var en liten smell han hadde pådratt seg mot Serbia. Foto: JOEL MARKLUND

Brasil har siden før mesterskapet vært Stamsø-Møllers favoritt til å vinne. Det har ikke endret seg, men han mener det kan være essensielt for Brasil å få Neymar tilbake på banen.

– Spania har nærmet seg, Frankrike kanskje også litt. Det jeg synes har vært bemerkelsesverdig med Brasil er at de ikke har sluppet til noen ting. Sveits er et gjerrig og litt kjedelig lag, men at de ikke slipper til noe mot Serbia synes jeg er imponerende, sier Stamsø-Møller.

TV 2s ekspert mener også at Neymars tilstedeværelse gjør at de andre Brasil-spillerne får mer rom og boltre seg på.

– Jeg tror det er viktig for Brasil å ha med Neymar videre. Jeg tror det gjør gapet ned til de andre mye større å ha ham med. Han er helt unik. Vinicius JR får en målsjanse eller to i hver kamp, han gjør jo faktisk det. Men evnen Neymar har til å trekke på seg oppmerksomhet, motstanderen må ofte sende to mann på ham.

– Da blir det rom for spillere som Vinicius, jeg synes det er de to som er de helt spesielle på Brasil-laget, sier Stamsø-Møller.

Fikk støtte av legende

Ronaldo Nazário, også kjent som «fenomenet», var ute på sosiale medier og forsvarte Neymar i forrige uke. Han hadde fått nok av at egne landsmenn gikk imot landslagets talisman.

– Ikke hør på de feige og misunnelige. Ta heller imot kjærligheten som kommer fra størsteparten av landet ditt, skrev Ronaldo.

EVIG HELTESTATUS: Ronaldo skjøt Brasil til VM-gull i 2002. Foto: KAI PFAFFENBACH

Barcelona- og Brasil-stjernen Raphinha brukte enda kraftigere skyts.

– Argentina behandler Messi som en gud, Portugal behandler Cristiano Ronaldo som en konge. Brasilianerne håper Neymar knekker beinet sitt, så trist, skrev Raphinha på Instagram.

– Den største tabben i Neymars karriere, det var at han ble født som brasilianer. Dette landet fortjener ikke talentet og fotballferdighetene hans.

Neymar er fortsatt ute med en skade han pådro seg i åpningskampen mot Serbia. Ifølge rapportene håper landslaget at han blir klar til sluttspillet, men det er fortsatt usikkert om han faktisk blir det.

– I dag ble et av de tøffeste øyeblikkene i karrieren min, skrev Neymar på Instagram etter å ha pådratt seg skaden mot Serbia.

