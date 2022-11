Gruppe H: – Kan fort bli en nedtur

Trofast mot tradisjonen har B-laget også til dette mesterskapet saumfart samtlige grupper.

Nå har vi kommet til den siste VM-gruppen.

Nedover i saken kan du lese om lagene i Gruppe H, TV 2s utvalgte spiller og B-lagets meninger om lagene.

Portugal Trener: Fernando Santos. TV 2s utvalgte: Rafael Leão. Beste VM-plassering: Vært i bronsefinalen to ganger. Vant den i 1966, men tapte den i 2006. Forrige VM-plassering: Røk ut i åttedelsfinalen i 2018. VM-tropp: Keepere: Rui Patricio (Roma), Diogo Costa (Porto) og José Sá (Wolverhampton). Forsvar: Pepe (Porto), Danilo Pereira (PSG), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Diogo Dalot (Manchester United) og António Silva (Benfica). Midtbane: William Carvalho (Betis), Bernardo Silva (Manchester City), João Mário (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Rúben Neves (Wolverhampton), João Palhinha (Fulham), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (Porto) og Vitinha (PSG). Angrep: Cristiano Ronaldo (Manchester United), André Silva (RB Leipzig), João Felix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), Ricardo Horta (Braga) og Goncalo Ramos (Benfica).

Portugal gikk inn i 2018-VM som regjerende mestere i EM.

I Russland ble det en fiasko da Uruguay slo dem ut allerede i åttedelsfinalen. Nå er portugiserne ute etter revansj.

De to lagene er nemlig trukket i samme gruppe under VM i Qatar.

For Cristiano Ronaldo er det trolig hans siste VM.

Verdensstjernen har nesten ikke spilt fotball denne sesongen, men er en viktig del av Fernando Santos' VM-lag. Men han er ikke den eldste i Portugals tropp. Midtstopper Pepe holder fortsatt koken.

– For Cristiano Ronaldo er det, i likhet med for Lionel Messi, den siste muligheten til å vinne et VM. Det gjør det hele interessant. Hvis en av dem vinner VM, får vi i hvert fall noe mer å diskutere, sier Jesper Mathisen.

HELTER: Cristiano Ronaldo og Pepe ledet Portugal til topps i 2016-EM. Foto: Mike Egerton

Portugals lag består også av stjernene Rafael Leão, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva og João Felix.

– Ronaldo er snart 38. Kan han bidra med det helt store i VM nå? Det kan fort bli en nedtur når han er såpass gammel og har levert såpass middels. Men han har mye kvalitet rundt seg. For spillere som Bernardo Silva, Joao Felix og Rafael Leão er veldig gode, sier Mathisen.

Uruguay Trener: Diego Alonso. TV 2s utvalgte: Federico Valverde. Beste VM-plassering: Har tatt gull to ganger (1930 og 1950). Forrige VM-plassering: Røk ut i kvartfinalen i 2018. VM-tropp: Keepere: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional) og Sebastián Sosa (Independiente). Forsvar: Diego Godin (Vélez Sarsfield), Martin Cáceres (LA Galaxy), José Giménez (Atlético Madrid), Sebastián Coates (Sporting CP), Matias Viña (Roma), Ronald Araújo (Barcelona), Guillermo Varela (Flamengo), Mathias Olivera (Napoli) og José Luis Rodriguez (Nacional). Midtbane: Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás de la Cruz (River Plate) og Manuel Ugarte (Sporting CP). Angrep: Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia), Maxi Gómez (Trabzonspor), Darwin Núñez (Liverpool), Facundo Torres (Orlando City), Facundo Pellistri (Manchester United) og Agustin Canobbio (Athletico Paranaense).

Luis Suárez og Edinson Cavani henger fortsatt med, men i dette mesterskapet er Uruguay trolig avhengig av at den nye generasjonen tar ansvar.

Federico Valverde (24) og Darwin Núñez (23) kommer begge til VM med forrykende form. Valverde har vært blant de beste spillerne i verden hittil denne sesongen, mens Núñez endelig har kommet i gang hos Liverpool.

Forventningene til Uruguay er store i hjemlandet, men de fikk seg en smell da Barcelona-stopper Ronald Araújo skadet seg tidligere i år. Man fryktet lenge at Araújo skulle miste VM, men midtstopperen er tatt ut. Så vil tiden vise hvilken forfatning han er i.

Men det mest interessante i Gruppe G blir utvilsomt møtet mellom Uruguay og Ghana. Sårene stikker fortsatt dypt i Ghana etter hendelsen i 2010.

HISTORISK: Luis Suárez skrev VM-historie da han handset i kvartfinalen mot Ghana i 2010. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Hvem har vel glemt da Luis Suárez reddet en heading med hendene sine? Headingen hadde gått i mål, men Ghana endte opp med å måtte ta straffespark etter at Suárez hadde handset.

Straffesparket bommet Asamoah Gyan på. Det hele endte med at Ghana røk ut fra VM.

Om de hadde tatt seg videre ville de blitt første afrikanske nasjon til å nå en semifinale i VM.

Ghana Trener: Otto Addo. TV 2s utvalgte: Mohammed Kudus. Beste VM-plassering: Tapte kvartfinale i 2010. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2014. VM-tropp: Keepere: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen) og Ibrahim Danlad (Asante Kotoko). Forsvar: Baba Rahman (Reading), Daniel Amartey (Leicester City), Alexander Djiku (Strasbourg), Joseph Aidoo (Celta), Gideoen Mensah (Auxerre), Denis Odoi (Club Brugge), Alidu Seidu (Clermont), Mohammed Salisu (Southampton) og Tariq Lamptey (Brighton). Midtbane: André Ayew (Al-Sadd), Thomas Partey (Arsenal), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg), Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Elisha Owusu (Gent) og Salis Abdul Samed (Lens). Angrep: Jordan Ayew (Crystal Palace), Kamaldeen Sulemana (Rennes), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting CP), Osman Bukari (Crvena Zvezda), Iñaki Williams (Athletic), Antoine Semenyo (Bristol City) og Kamal Sowah (Club Brugge).

Ghana må klare seg uten Asamoah Gyan som har lagt skoene på hyllen.

Men Ghanas landslag er trolig mer spennende enn noen gang. I jakten på nye stjerner har landslagssjef Otto Addo sett ut over landets grenser.

Der har han funnet gull. Iñaki Williams (Spania) og Tariq Lamptey (England) har begge fått grønt lys til å representere Ghana i VM.

Ghaneserne forsøkte seg også på Chelsea-eide Callum Hudson-Odoi, men fikk nei.

REDNINGSMANN? Iñaki Williams kan vise seg å bli en svært viktig spiller for Ghana i VM. Foto: SUSANA VERA

Det er også verdt å merke seg at Champions League-kometen Mohammed Kudus er i Ghanas tropp.

– Et godt fotballag, som tok seg til VM på bekostning av Nigeria via playoff. De har ikke lenger de veldig store stjernene, men de har Thomas Partey fra Arsenal som er deres beste spiller per nå, sier Simen Stamsø-Møller.

– De har også baskeren Iñaki Williams, som er ny i laget, og brødrene Jordan og André Ayew.

Sør-Korea Trener: Paulo Bento. TV 2s utvalgte: Kim Min-jae. Beste VM-plassering: Tapte bronsefinalen i 2002. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Joenbuk Hyundai Motors). Forsvar: Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Min-jae (Napoli), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen), Yoon Jong-gyu (FC Seoul). Midtbane: Son Heung-min (Tottenham), Jung Woo-young (Al-Sadd), Lee Jae-sung (Mainz 05), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Hwang In-beom (Olympiakos), Na Sang-ho (FC Seoul), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Song Min-kyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Jeong Woo-yeong (SC Freiburg) og Lee Kang-in (Mallorca). Angrep: Hwang Ui-jo (Olympiakos) og Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai Motors).

Sørkoreanerne fryktet det verste da Heung-min Son måtte forlate banen for Tottenham i Champions League for få uker siden.

Heldigvis kom gladmeldingen like før VM. Stjernespilleren har fått grønt lys.

– Mye av håpet til Sør-Korea hviler på Heung-min Son, sier Jesper Mathisen i B-lagets VM-spesial.

Til dette mesterskapet kommer Sør-Korea også med en stopperstjerne. Napoli-forsvareren Kim Min-jae har tatt Serie A og Champions League med storm.

Prestasjonene fikk TV 2s fotballekspert Morten Langli til å omtale ham som kanskje verdens beste midtstopper for øyeblikket.

FORSVARSSJEF: Ingen savner Kalidou Koulibaly i Napoli etter at Kim Min-jae har tatt den italienske byen med storm. Foto: CIRO DE LUCA

Jesper Mathisen er også full av lovord om Kim Min-jae.

– De har en meget god spiller i Kim fra Napoli. Han er helt vill som midtstopper, og kan plutselig være helt oppe og presse på femmeteren. Han har vært fenomenal. Det at han kalles «Den koreanske van Dijk» er et veldig fint kompliment.